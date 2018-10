Braňte své srdce před zabijákem jménem infarkt. Ohroženi jsou hlavně cukrovkáři

Ústecký kraj - Velké riziko srdečně-cévního onemocnění hrozí hlavně u diabetiků, kterých je v Ústeckém kraji 75 tisíc.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jan Vraný

Zhruba čtyři tisícovky lidí v Ústeckém kraji ročně podlehnou srdečně-cévnímu onemocnění. Mezi hlavní zabijáky patří infarkt.

Nemoc ovlivňuje nejen samotného pacienta, ale i jeho rodinu a přátele. Proto je podle slov Alice Sýkorové z Diabetologického centra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem důležitá výzva „Slib sám sobě“, kdy je každý týden nebo měsíc ve znamení malé změny v návycích člověka.

„Omezit kouření, jít do práce pěšky nebo v případě diabetiků probrat s lékařem možnosti léčby GLP-1 agonisty řešící zároveň diabetes i riziko infarktu a mrtvice. S motivací pomohou i Facebook a webové stránky www.nebudkarDIAk.cz, na kterých diabetici najdou mnoho zajímavých tipů,“ vyjmenovává Alice Sýkorová.

Riziko onemocnění srdce a cév přitom není pro všechny stejné. Jak uvádí odborníci, více by se o sebe měli starat diabetici a lidé s vysokým krevním tlakem, vysokým cholesterolem a obezitou. Právě diabetikům, kterých se v Ústeckém kraji v loňském roce léčilo na 75 268 z celorepublikového počtu 936 124, hrozí v porovnání s ostatními třikrát častěji infarkt, a dokonce čtyřikrát častěji mrtvice.

Jak podotýká Sýkorová, důležitá je proto u nich zdravá životospráva a snaha udržet hmotnost, hodnoty krevního tlaku a cholesterolu v normě. Pomáhá také vhodná antidiabetická léčba pozitivně ovlivňující hladinu cukru v krvi a zároveň snižující riziko srdečně-cévních onemocnění.

„U pacientů nejde jenom o to, že mají diabetes, ale mají hlavně velké riziko kardiovaskulární. To znamená, že pokud už mají cukrovku a k tomu další rizikové faktory, jako je vysoký krevní tlak nebo cholesterol v krvi či nadváhu, jsou ohroženi daleko více srdečními onemocněními,“ doplňuje Sýkorová.

Nejnovější studie, kterou připravila Mezinárodní diabetická federace (IDF) v květnu tohoto roku, ukázala, že za největší riziko pro své srdce a cévy považují lidé s diabetem nadváhu, vysoký krevní tlak, kouření a vysokou hladinu cholesterolu.

„I samotní diabetici řadí cukrovku jako rizikový faktor až na sedmé místo a pětina z nich má podle jejich názoru jen nízké riziko srdečně-cévních onemocnění. Přitom 7 z 10 dotázaných má zkušenosti s některým z projevů srdečně-cévních onemocnění, v případě diabetiků starších 60 let to je dokonce 9 z 10 dotázaných. Nemusí to přitom být přímo infarkt nebo mrtvice,“ uvádí studie. Pro diabetiky je velmi nebezpečná i ischemická choroba dolních končetin.

Obecně jsou na čelních místech kardiovaskulárních onemocnění u žen i mužů ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu. Předpokládá se, že až 30 % pacientů se srdečním infarktem zemře.

„K drtivé většině úmrtí přitom dojde ještě před příjezdem záchranné služby u nemocných, kteří podcení příznaky infarktu a nepřivolají záchrannou službu včas. Úmrtnost po přijetí do nemocnice díky pokrokům v medicíně v posledních 25 letech poklesla z 13 % na dnešních 5-6 %,“ říká Pavel Gajdoš ze společnosti Medica Healthworld.

Každým rokem v Ústeckém kraji navíc zemře na srdeční chorobu pět až deset lidí, kteří nestihnou převoz na pražská kardiochirurgická pracoviště. Od roku 2003 tak zemřelo zbytečně asi 100 pacientů.

Infarkt myokardu

Srdeční infarkt neboli tzv. infarkt myokardu (IM) lze zjednodušeně definovat jako úmrtí části srdečních buněk, vzniklé na podkladě náhlého uzávěru nebo výrazného zúžení věnčité (koronární) tepny, která zásobuje příslušnou oblast. Akutní infarkt se nejčastěji projevuje jako silná, v klidu vzniklá, tlaková, svíravá nebo pálivá bolest na přední straně hrudníku. Nemocný s akutním infarktem myokardu je v přímém ohrožení života. Zásadním faktorem, který ovlivňuje šanci na přežití, je čas. Postižený nebo jeho okolí by měli co nejdříve kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu (telefon 155 nebo 112). Všichni mohou své srdce chránit zdravým jídelníčkem, dostatkem pohybu a snížením stresu.

Zdroj: Medica Healthworld