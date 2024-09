Září 2022, leden 2023, červen 2023, prosinec 2023, červen 2024. To byly termíny, kdy se v Brodci s osmdesáti obyvateli měly konat volby do tamního zastupitelstva. Ale nekonaly. Nikdo z místních vést obec nechce. Další termín je za tři měsíce. V sobotu 7. prosince 2024.

Lhůta pro podání kandidátních listin k příslušnému registračnímu úřadu vyprší ve středu 2. října. Od září 2022 vede Brodec pověřený státní úředník, pokud si místní nezvolí zastupitelstvo, bude tomu tak i nadále. Má omezené pravomoci, nerealizuje například žádné investiční projekty.

Nějaký limit počtu „pokusů“ volební zákon nestanoví, stejně tak legislativa neumožňuje, aby ministerstvo vnitra v daném případě autoritativně rozhodlo o sloučení obce s jinou. Pokud by k tomu mělo dojít, stejně by komunální volby musely proběhnout. „K zániku obce může dojít jejím sloučením s jinou obcí nebo připojením k sousední. V souladu se zákonem k tomu může dojít po rozhodnutí jejich zastupitelstev,“ popsal už dřív mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Pokud by se měl Brodec k nějaké obci připojit, musely by ve vesnici podle současné legislativy volby stejně proběhnout, aby vzniklo zastupitelstvo, které by tento krok posvětilo. V případě Brodce přicházejí do úvahu Líšťany, Vinařice či Ročov, ale i město Louny. Tedy obce, se kterými katastrálně sousedí.

Za posledních zhruba deset let ministerstvo vnitra podle svého mluvčího neeviduje situaci, kdy by došlo k tolika „marným“ pokusům připravit volby v jedné obci z důvodu absence dostatečného počtu kandidátů. „Poslední obdobný případ byl s obcí Prameny, kde se ,mimořádné´ volby do zastupitelstva obce konaly v období let 2009 až 2018 v devíti případech,“ připomněl Ondřej Krátoška.

Prameny v okrese Cheb v Karlovarském kraji se „proslavily“ svým obřím dluhem. Obec s více než stovkou obyvatel ještě před několika lety dlužila přes 120 milionů. Počátky potíží s vysokým zadlužením se datují do začátku 90. let minulého století a souvisejí s velikášskými plány tehdejšího vedení, které chtělo využít místní vydatné prameny minerálních vod. Plány ale zkrachovaly. Finanční problémy se odrazily v uvedené době na fungování obce a ochotě lidí se podílet na jejím vedení.

Obce Brodec na Lounsku se takové finanční problémy netýkají, místní „jen“ nemají o málo nebo vůbec placenou a přitom náročnou práci starosty a jeho zástupce zájem. „S místostarostkou jsme funkce vykonávaly dlouhé roky zdarma. Chápu dnešní čtyřicátníky a padesátníky, že to dělat nechtějí. Je to hodně práce, velká zodpovědnost a za málo peněz nebo žádné,“ řekla před časem bývalá starostka Jana Hrušková.