Veřejnost může na kluziště přijít ve všední dny od 7 do 21.30 hodin, o víkendech od 7 do 22 hodin.

Kluziště na náměstí před žateckou radnicí zahájilo provoz | Foto: Deník/Petr Kinšt

I na začátku března stále funguje kluziště pod širým nebem na žateckém náměstí. „Kluziště před radnicí je stále v provozu. Pokud by došlo k jeho uzavření kvůli nepřízni počasí, budeme o tom ihned informovat,“ uvedla žatecká radnice. Kluziště je pro veřejnost otevřené každý den od 7 do 21.30 hodin, v sobotu a neděli do 22 hodin. V předem domluvených termínech tam lze hrát také hokej, ledovou plochu využívají také žatecké školy.