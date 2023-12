Kluziště s ledovou plochou v Žatci a Podbořanech se opět připravují na novou sezonu. Obě už stojí – v Žatci to je tradičně na náměstí Svobody před radnicí, v Podbořanech v areálu městského koupaliště.

Kluziště před radnicí v Žatci. | Video: Deník/Petr Kinšt

Bruslit se na nich začne v druhé polovině prosince. V Podbořanech to mají v plánu v pondělí 18. prosince, v průběhu příštího týdne vyrazí první bruslaři na led i v Žatci. Provoz obou ledových ploch hradí města.

„Kluziště v Podbořanech bude otevřené v pracovní dny od 10 do 13.30 pro školy, od 14 do 18 pro veřejnost. V sobotu, neděli a svátky bude pro veřejnost otevřené od 10 do 18 hodin. Od 18 do 20 hodin jsou na kluzišti možné po dohodě se správcem areálu hokejové a jiné aktivity,“ sdělil kulturní pracovník podbořanské radnice Karel Fiala.

U kluziště bude k dispozici půjčovna bruslí, toalety a občerstvení. Vstup je zpoplatněný 50 korunami na hodinu.

Na kluzišti v Žatci měl tuto neděli probíhat adventní program, kvůli teplému počasí se ale nestačil led vyrobit. Zahájení provozu je v plánu až v průběhu příštího týdne. Vstup na led je v Žatci zdarma.

