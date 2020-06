/FOTO/ Obor sladovnictví a pivovarnictví vydá první absolventy. Je mezi nimi lékař i majitel pivovaru.

Vladislav Bureš měří při závěrečných praktických zkouškách prokvašení piva v kádi na spilce Žateckého pivovaru. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Vysvětlit, co se děje na varně pivovaru, jak probíhá vystírání nebo rmutování, co je chmelovar, jak se měří prokvašení piva v kádi na spilce, jak se správně plní sudy ve stáčírně nebo co je přesně na etiketě pivní lahve. Takové otázky a mnohé další čekaly ve středu 10. června na žáky Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD v Žatci, kteří jako první v její historii končí studium sladovnictví a pivovarnictví. Po závěrečných písemných testech probíhají v tomto týdnu v Žateckém pivovaru praktické zkoušky, vše završí v druhé půli června zkoušky ústní.