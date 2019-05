Jako má Praha slavný „Tančicí dům“, také Podbořany touží po architektonickém skvostu, který by jim okolí závidělo. Turisté i obyvatelé města by v budoucnu mohli obdivovat „Hrající dům“. Radnice oslovila ve světě oceňovaného architekta Petra Hájka. Bude moderní dílo v Podbořanech stát? Projekt má totiž i kritiky. Podle radnice by stavba vyřešila nedostatek prostor ve škole, sloužit by měla dětem a kultuře.

„Podbořany by se mohly takovou budovou chlubit. Naše umělecká škola se rozrůstá, velmi se jí daří, má úspěchy a potřebuje nové prostory. Toto nám přijde jako dobré řešení. Architektonicky hodnotná budova od renomovaného tvůrce by určitě městu slušela,“ vysvětluje starosta Podbořan Radek Reindl, proč radnice oslovila „známé jméno“.

A kdo jím je? Petr Hájek byl vyhlášen architektem roku 2018. Je podepsaný pod rozšířením Centra současného umění DOX v Praze, terasami paláce Lucerna, Vzdělávacím centrem Krkonošského národního parku či domem Chameleon. Stojí také za úpravami Horního náměstí v Olomouci, Jiřského náměstí na Pražském hradě či Arcidiecézního muzea v Olomouci. Je uznávaným pedagogem, ve světe získal řadu ocenění. „Sama budova by byla uměleckým dílem a inspirovala by žáky. Sloužila by hlavně dětem ve škole, ale i pro řadu dalších kulturních akcí,“ pokračuje Martin Gutzer, tajemník radnice.

Nová budova, pokud se bude pokračovat v její přípravě, by mohla vyrůst během příštích let. Hrubý odhad nákladů se pohybuje podle architekta kolem 15 milionů korun. Přístavba ve tvaru věže by měla pět pater, skelet má být z železobetonu a opláštění ze skla. Propojená by byla se starou budovou, která by podle plánů radnice v budoucnu uvnitř také prošla renovací.

Nové učebny i sály

Před zpracováním vyslechl autor požadavky ředitele podbořanské ZUŠ. Ve studii je šest nových učeben, malý sálek a v nejvyšším patře multifunkční sál pro vystoupení, tančení a koncerty, s výhledem na kostel. Podbořanská ZUŠ vyučuje hudební, výtvarný a taneční obor, navštěvují ji děti z celého regionu. Její kapacita, zhruba 220 žáků, je aktuálně naplněna, navíc škola pořádá různé kurzy pro dospělou veřejnost, další aktivity plánuje.

Projekt má i své kritiky. Upozorňují třeba na možnost prodražení, některým se moderní stavba prostě nelíbí, další by raději viděli využití jiných budov. „Stálo by za zvážení odkoupení některých domů v sousedství nebo v blízkosti školy, oživit je, zvelebit,“ myslí si zastupitel Petr Paroubek. On i někteří další by rádi viděli více návrhů. Od dalších architektů, ale třeba i studentů. „Bylo by dobré zvážit více možností,“ říká zastupitel Ivo Švarc.

Podle radnice je výhoda přístavby právě v blízkosti, okolní domy údajně nejsou v nabídce. Dílo známého architekta prý město oživí. Aktuálně vzali zastupitelé studii na vědomí, v přípravě se tak může dál pokračovat. „Jsme teprve na úplném začátku. Chceme vyvolat diskuzi, chceme, aby se k projektu vyjádřila veřejnost, lidé od kultury. Pozveme autora, zapracujeme připomínky, pak teprve budeme rozhodovat, jestli projekt dostane dál zelenou, jestli bude dál pokračovat a můžeme začít shánět peníze,“ dodal Reindl.