Burácení na žateckém letišti utichlo před 25 lety. Místo něj je průmyslová zóna

Žatecko - Žatec si připomene čtvrtstoletí od konce vojenského letiště. Přijet má Vladimír Remek a další.

Josef Fuks si prohlíží autentickou uniformu, ve které do svých rychlých strojů před lety usedali žatečtí letci. Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Kdysi čilý ruch na vojenském letišti u Žatce utichl přesně před čtvrtstoletím. V listopadu 1993 odletěla poslední letadla, ke konci roku byly základna a stíhací pluk, který z ní operoval, zrušeny.

Bagry, buldozery a další stavební technika letiště o deset let později definitivně zbouraly, místo se razantně změnilo. Na třísethektarovém pozemku vyrostla průmyslová zóna Triangle s desítkou továren, ve kterých v současné době pracují čtyři tisíce lidí.

Ani přes čtvrt století v Žatci na bývalé vojenské letiště nezapomínají. Místní ještě dnes běžně říkají, že pracují na letišti místo v Triangle. A ve městě stále žije mnoho pilotů, techniků a dalších bývalých vojáků, jejichž profesní život navždy zůstane s letištěm spjat.

Machři v kombinézách

Dodnes v Žatci aktivně působí spolek Letci Žatec, každoročně pořádá ples. V sobotu 1. prosince se uskuteční Letecký mikulášský bál. Ještě před tím proběhne od 17 hodin v restauraci Chrámu chmele a piva beseda s piloty a kosmonauty. „Slíbili přijet Vladimír Remek, Oldřich Pelčák, Václav Vašek a další velitelé, piloti a mechanici ze žateckého vojenského letiště. Přijede také Jan Kolář z České kosmické kanceláře a spisovatel Stanislav Kužel se svou knihou o kosmonautech. Akci pořádáme jako vzpomínku na žatecké letiště,“ sdělil Petr Pavel Šimáček, předseda spolupořádajícího Spolku rodáků a přátel města Žatce.

Remek, Pelčák, Vašek. Co jméno, to pojem mezi bývalými vojenskými letci. Vladimír Remek sloužil na žateckém letišti krátce v roce 1970. Spolu s Oldřichem Pelčákem jsou jediní dva Češi, kteří absolvovali výcvik pro let do vesmíru. V březnu 1978 do kosmu letěl Remek, Pelčák byl členem záložní posádky. Po návratu z tehdejšího Sovětského svazu se Pelčák stal velitelem žateckého stíhacího pluku.

V roce 1981 jej vystřídal Václav Vašek, letišti velel sedm let. Patřil mezi první, kteří v někdejším Československu létali na nejmodernějších stíhačkách Mig 29. Umění žateckých letců po revoluci mohli obdivovat lidé na mnoha leteckých dnech u nás i v zahraničí.

Před devíti lety byl u Žatce odhalen monument na památku všem, kteří na bývalém letišti sloužili. „Jako základ památníku posloužil kvádr ze startovací dráhy zdemolovaného letiště,“ informoval Jiří Rámeš ze spolku Letci Žatec.

Slavnostní odhalení památníku letcům:

Svůj památník možná bude mít i samo letiště. „Chtěli bychom vytvořit stálý památník s prezentací kompletní historie žateckého vojenského letiště. Od práce nuceně nasazených lidí při jeho výstavbě přes německou část historie letiště, situaci po roce 1945, letecký most v létě 1948 mezi Žatcem a Izraelem až po současnost,“ nastínil Petr Pavel Šimáček. Základna u Žatce nejenže tvořila desítky let součást protivzdušné obrany státu, v roce 1948 navíc zbraně transportované z letiště výrazně pomohly v boji nově vzniklému Izraeli proti arabským státům. Izraelci jsou za to vděční dodnes, před pár dny to znovu připomněl jejich velvyslanec v ČR v žatecké synagoze.

Zajímavostí je, že řada vojáků neřekla bývalému letišti jinak než Korea. Jméno dostalo kvůli době válečného konfliktu na Korejském poloostrově, ve které bylo značně rozšířeno.