Buškovice - V Buškovicích proběhlo druhé jarní sčítání, po třetím se zjistí, kolik je zvěře.

Hana Rohanová chválí svého psa. | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Je sobota, slunečné ráno. Před obchodem v Buškovicích se pomalu scházejí myslivci.

„Lovu zdar,“ je slyšet ze všech úst a pozdravy doprovází pevný stisk ruky. Myslivci se tu tentokrát nesešli kvůli lovu, ale kvůli jarnímu sčítání. To je důležité, jak mi vysvětlili, kvůli zpracování plánu odlovu. Díky němu pak mohou myslivci přírodě pomáhat udržovat přirozenou rovnováhu.

Počítají se bažanti, zajíci, srnci, lišky, ale i divočáci. „Tak jsme všichni, můžeme začít,“ ujal se slova Karel Dušek, zkušený hospodář buškovických myslivců a rozdělil přítomné myslivce do několika skupin po čtyřech. V každé je také minimálně jeden lovecký pes. „Každá skupina dostane kus revíru. Myslivci ve skupině vytvoří rojnici a určenou část procházejí a počítají. Psy mají proto, že ti všechno proběhnou a zvěř takzvaně zvednou. Lépe se pak počítá,“ vysvětlil mi přátelsky Karel Dušek s tím, že ještě lepší je, když při sčítání leží sníh. „To je pak všechno lépe vidět,“ dodává.

To už se myslivci rozcházejí na určená území, každá skupina na jinou stranu. Já jsem ve skupině, která jde k „Rákosu“ a kolem rybníka. Máme s sebou tři psy. Během chvilky jsme u polí. „Psi cítí stopu zvěře a proběhnou vysokou trávu i křoví. Dostanou se opravdu všude,“ říká Hana Rohanová a jen to dořekne, hlásí pět slepiček bažanta. Její fenka totiž právě proběhla jednou z houštin. „Tak je hodná. Jdi se ještě podívat tamhle do té vysoké trávy,“ chválí ji a zároveň posílá na další výpravu.

Pokračujeme krásnou přírodou okolo Buškovic a za chvilku vidíme srnce, další bažanty a jejich slepičky. A počítáme a počítáme. Čas na čerstvém vzduchu rychle ubíhá, sčítání trvá několik hodin.

Jsme u konce a podle mě je dopočítáno. Myslivci si předají kartičky, do kterých pečlivě zapisovali počty zvěře. „Ale ne, toto bylo druhé jarní sčítání ze tří. To třetí bude v březnu. Teprve potom výsledky zprůměrujeme a budeme vědět, jaký je u nás stav zvěře a budeme moci naplánovat letošní odlov,“ informuje mě hospodář Karel Dušek.

A jak že na tom Buškovičtí myslivci jsou? „Máme málo zajíců, ti jsou pod úrovní. Nad ní jsou bažanti a dost máme srnčí zvěře,“ dodal a rozloučil se. Lovu zdar.