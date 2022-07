Ceny bytů v poslední době extrémně stouply, z čehož se odvíjí částka stanovená znaleckým posudkem, který si město nechalo zpracovat. Radnice nabízí nájemníkům byty s přihlédnutím k předkupnímu právu a dřívějšímu finančnímu příspěvku za sníženou cenu, která se pohybuje kolem dvaceti tisíc korun za metr čtverečný. Například za byt 3+1 tak požaduje přibližně jeden a půl milionu korun. To je zhruba o polovinu méně, než za kolik se takový byt ve městě nyní prodává.

Ze strany nájemníků je představa o ceně zhruba tři tisíce korun za metr čtverečný, což u bytu zmíněných dispozic činí přibližně čtvrt milionu korun.

„Město má povinnost prodávat svůj majetek za cenu obvyklou, která je většinou vyjádřena znaleckým posudkem. Od této ceny jsou podle zákona přípustné odchylky, které se musí správně, pravdivě a zákonným způsobem vysvětlit, jinak je takové právní jednání neplatné,“ upozornil právní zástupce města Tomáš Těmín.

Na hypotéku nedosáhnou

Nájemníci jsou postupem města rozčarováni. Před více než dvěma desítkami let zaplatili za byty nemalé částky. Velká část z nich je v pokročilém věku, se schválením případné hypotéky nebo úvěru a jejich splácením by mohli mít problémy. A tolik našetřených peněz nemají.

„Před dvěma desítkami let jsme dávali za byt 175 tisíc korun, což bylo na tehdejší dobu dost peněz. Teď jsem samoživitelka, mám dvě studující děti. Na hypotéku jen těžko dosáhnu,“ řekla Libuše Šulcová, která v domě bydlí v bytě 3+1.

„Nechceme byty od města zadarmo, ale částka, kterou požaduje, je strašně vysoká. Měla by se ještě hodně snížit,“ sdělil další nájemník Tomáš Chrenko.

Eva Ležalová v domě bydlí 24 let. „V roce 1998 jsem za byt 3+1 dávala 168 tisíc, v té době to byly velké peníze. Kdybych si tehdy místo toho pořídila družstevní byt, dnes bych měla anuitu dávno splacenou a měla bych byt v osobním vlastnictví bez dluhů,“ popsala.

Nájemníci navíc argumentují, že panelák v majetku města je ve špatném stavu. Výtahy potřebují výměnu, střechou zatéká, chybí zateplení. Náklady na rekonstrukci vyčíslili na zhruba šedesát milionů korun. „Když si vezmeme hypotéky a půjčky na koupi bytů, těžko budeme mít další peníze na opravy,“ shodli se.

Podle právního zástupce města je žatecký případ v republice mimořádný. Situaci komplikuje, že ač mají nájemníci na byty předkupní právo, před dvěma desítkami let nebyl mezi nimi a radnicí sjednán žádný písemný závazek o pozdějším odprodeji bytů. Město na stavbu paneláku dostalo státní dotaci, podle jejích podmínek byty dřív prodat nemohlo.

„Cena pro prodej bytů, kterou nyní dokážeme odůvodnit, není pro nájemníky akceptovatelná. Pokud bychom chtěli prodávat za cenu, která je nižší než znalecký posudek a kterou nájemníci očekávají, potřebujeme řádné zdůvodnění. A to nemáme. Čekáme, až nám ho dodá právní zástupce nájemníků,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová.

Právní zástupce nájemníků Zdeněk Joukl řekl, že argumenty pro ještě větší snížení ceny existují. „I my máme zájem, aby byly řádně odůvodněné, a my je odůvodníme. Příkladem je i praxe z jiných měst,“ poznamenal.

Zastupitelé Žatce o prodeji bytů jednali už několikrát, žádné rozhodnutí nepřijali. Není jasné, zda se to do zářijových komunálních voleb změní. „Nechceme přijít s nabídkou, která by nebyla pro nájemníky přijatelná,“ uvedla starostka.

Pokud k dohodě o prodeji bytů nakonec nedojde, obyvatelé o své bydlení nepřijdou. S městem mají uzavřené smlouvy na dobu neurčitou, v bytech by dál bydleli jako nájemníci. „Město v takovém případě obnoví své plány na modernizaci celého domu. V příštím roce by začalo,“ nastínila starostka.