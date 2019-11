Společnost VHS holding před pár dny představila projekt čtyř bytových domů umístěných paralelně s Husovou ulicí naproti muzeu. Počítá se s výstavbou 38 bytů různých velikostí, směrem do ulice vzniknou komerční prostory například pro obchody. „Půjde o nadstandardní byty s podzemními garážemi. Jsme ve fázi územního řízení, rádi bychom během zimy začali s přípravou území pro vlastní výstavbu,“ sdělil majitel společnosti Oldřich Řáha.

Bytové domy chce VHS holding dokončit ve druhé polovině roku 2021. „Jakmile jsme náš projekt představili, hned se nám ozvalo několik zájemců. Byty zatím neprodáváme,“ sdělila prokuristka společnosti Radka Mráčková.

Velký zájem o byty v Žatci je dlouhodobý, potvrzují jej i realitní makléři. „V Žatci je poměrně velká poptávka po bytech, je jich nedostatek. Nové nejsou, cena starších rok od roku roste,“ sdělila realitní makléřka společnosti RE/MAX 4 You Monika Maděrová. „Podle mých zkušeností jsou v Žatci dvě skupiny kupujících. Ti, co chtějí vlastní bydlení, mají zájem o byty dva plus jedna a větší. Pak jsou lidé, kteří byty kupují jako investici. Ti mají zase zájem spíš o menší byty, které se lépe pronajímají,“ vysvětlila Maděrová.

Zájem o byty v Žatci má řadu důvodů. K těm hlavním se řadí rozvoj průmyslových zón v okolí města spojený s náborem nových zaměstnanců. Byt 2+1 se nyní v Žatci prodává v průměru za 1,3 milionu korun. Záleží na konkrétní lokalitě.

Obchodní a obytná zóna

Zcela novou obytnou zónu připravuje v Žatci společnost Ekostavby. A to na místě areálu bývalých kasáren při výjezdu z města ve směru na Bezděkov, který společnost před osmi lety koupila od státu. Rozloha zóny Na Homoli je 12 hektarů. „Lokalita je rozdělena na obchodní a obytnou. V obytné plánujeme prodej stavebních parcel a výstavbu řadových a bytových domů,“ uvádějí internetové stránky společnosti.

V areálu proběhly demolice starých armádních objektů, v příštím roce by se měly rozeběhnout práce na zasíťování pozemků.

Jeden z posledních větších projektů výstavby nových bytů v Žatci realizovala přibližně před deseti lety společnost JTH, která zároveň s obchodním centrem Tesco postavila poblíž bytový dům.

Další výstavba bytů se plánuje v místě pole na jižním okraji Žatce při výjezdu na Holedeč. Město tam nabízí pozemky pro developerskou výstavbu dlouhodobě. „Máme jednoho zájemce. Záměr výstavby bytů nyní řešíme v souvislosti se zvažovaným projektem multifunkční sportovně kulturní haly. Jak to vypadá, stát by měla v těchto místech u silnice na Holedeč. A to buď na poli ve směru na Kamenný vršek, nebo poblíž sídliště u ulice Stavbařů,“ řekl místostarosta Jaroslav Špička.

Další pozemky města, kde se do budoucna počítá s novou obytnou zónou, se nacházejí za bývalým pivovarem Dreher. Město je vlastní od loňska.