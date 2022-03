Vítali před ní ruské tanky. Škola v Dobroměřicích se dočká nového využití

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Dvacet let v Dobroměřicích nefunguje základní škola. Kvůli nízkému počtu žáků skončila v roce 2001, budova je od té doby bez využití. To se má brzy změnit a do objektu, před kterým místní před 77 lety vítali Rudou armádu, se zase vrátí život.

Budova bývalé školy v Dobroměřicích. | Foto: Deník/Petr Kinšt

„Na bývalé budově školy je opravená střecha s fasádou, vyměněná okna. Máme v plánu vnitřní úpravy včetně rozvodů sítí. Příslušné výběrové řízení chceme vyhlásit ještě letos, realizace stavebních prací předpokládáme v příštím roce,“ sdělila starostka Dobroměřic Ivana Sihlovcová. Vnitřní uspořádání budovy se měnit zásadně nebude, počítá se zachováním cenné štukové výmalby. „Do zrekonstruované budovy přestěhujeme obecní úřad, knihovnu, vznikne tam obřadní a zasedací místnost, kterou teď nemáme. Zároveň objekt nabídne zázemí pro činnost našich spolků,“ popsala starostka. Zdroj: DeníkV jedné místnosti multifunkčního domu, která bude sloužit jako čítárna knihovny, zůstane původní vybavení školy. V muzejní třídě bude k vidění dobové vybavení, které díky modernizaci z českých škol v poslední době mizí. Místním začne pro různá setkávání také sloužit dvůr bývalé školy. Budova z roku 1910 sice není kulturní památkou, v historii obce má přesto významné postavení. Kromě několika generací dětí, které se v ní učily, se do paměti starších lidí zapsala jako místo, kde dobroměřičtí 8. května 1945 vítali sovětskou armádu. Připomíná to pamětní deska na budově školy. Fara, zóna, sklad chmele, turistická ubytovna. Ukrajinci bydlí různě V Dobroměřicích, kterými z Německa a Krušných hor projížděli do Loun a dál do Prahy rudoarmějci na své cestě při osvobozování Československa, tehdy bydlel šestiletý Karel Sláma. „Od Chožova přijely dva německé polopásové transportéry, Rusové po nich stříleli. Jeden zapadl v Dobroměřicích u rybníka, druhý se převrátil na mostě směrem na Louny. Osádky utekly. Z toho u mostu jsme si z jeho kovových částí dělali rohožky u domů,“ řekl. Vzpomněl, jak ho maminka vysadila v Dobroměřicích před školou na tank rudoarmějců. „Tankista byl po dlouhých bojích umazaný, strašně jsem se ho bál. Brečel jsem,“ smál se při vyprávění. Radost místních Čechů z osvobození byla o to větší, že v květnu 1945 byla v okolí Loun spousta německé vojenské techniky. Okupanti se přesouvali na západ do zajetí k Američanům, o střelbu nebyla nouze. Obec Dobroměřice před lety připravila projekt na přestavbu školy na dům s péčí o seniory. Vzniknout tam mělo 37 bytů, lékařská ordinace a výdejna jídel. Plánované náklady nakonec narostly na 58 milionů korun, obci se peníze nepodařilo sehnat a ze záměru nakonec kvůli tomu sešlo. Na kolik vyjde přestavba na multifunkční dům, se ukáže po dokončení výběrového řízení na zhotovitele úprav vnitřních prostor.

