Bývalý velitel žatecké brigády bude zřejmě velet celé armádě

Žatec – Generálporučík Aleš Opata, který pět let vedl žateckou 4. brigádu rychlého nasazení, zřejmě dosáhne na nejvyšší vojenskou funkci v ČR. Od 1. května by se měl stát náčelníkem Generálního štábu Armády ČR, do funkce ho navrhne ministryně obrany Karla Šlechtová.

Armáda ČR - Ilustrační fotografieFoto: Deník

„Generál Opata má moji plnou důvěru. Velel jednotkám na našem území, kontingentům v misích na Balkáně i Afghánistánu, má zkušenosti z vojenské diplomacie. V jeho osobě bude zachována stabilita a kontinuita armádního velení. A co je pro mě velmi důležité, má mezi vojáky i odborníky velký respekt,“ zdůraznila Karla Šlechtová. Prezident Miloš Zeman (vpravo) 28. října při příležitosti státního svátku jmenoval na Pražském hradě osm nových generálů. Do hodnosti generálporučíka byl jmenován Aleš Opata, zástupce náčelníka Generálního štábu (vlevo). Foto: ČTK/ Kateřina Šulová Aleš Opata (53 let) vojenskou kariéru zahájil ve funkci velitele tankové čety v Jihlavě. Má za sebou celou řadu misí a pracovních pobytů v zahraničí. Při misi UNPROFOR na počátku devadesátých let na Balkáně získal francouzský válečný kříž Za udatnost, když se česká jednotka podílela na osvobození obklíčených francouzských vojáků. ČTĚTE TAKÉ: Pistole místo revolverů. Strážníci v Žatci mají nové zbraně Vojenskou kariéru zahájil ve funkci velitele tankové roty v Týnu nad Vltavou, k brigádě rychlého nasazení nastoupil v roce 1994 jako zástupce velitele mechanizovaného praporu v Táboře. Šest let působil ve funkci zástupce velitele brigády. V letech 2003 až 2008 brigádě velel.

Autor: Petr Kinšt