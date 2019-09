Historický dům Sokolů z Mor v Pivovarské ulici v Lounech, kde je část expozicí oblastního muzea, čeká rozsáhlá rekonstrukce. Od října se proto pro veřejnost úplně zavře, jeho prostory se opět zpřístupní návštěvníkům v druhé polovině příštího roku. Se začínající rekonstrukcí domu po 26 letech skončí v lounském muzeu stálá historická expozice, chystá se zcela nová.

Památkově chráněný dům Sokolů z Mor čeká proměna. Dostane podobu, kterou měl na konci 19. století po rekonstrukci slavným architektem Josefem Mockerem. „Dojde na celkovou rekonstrukci, vymění se střecha, objekt dostane novou fasádu, proběhne rekonstrukce veškerých inženýrských sítí, vybuduje se výtah a celkové zabezpečení objektu,“ vypočetla Lucie Dosedělová, mluvčí Ústeckého kraje, který je od roku 2003 zřizovatelem Oblastního muzea v Lounech. Náklady se vyšplhají na více než třicet milionů korun.

Při rozsáhlé rekonstrukci střechy se vymění krovy, měděné šablony nahradí pálené tašky bobrovky, u arkýře se položí břidlice. Původní vzhled budově navrátí rozčlenění fasády, dozdí se komíny. Změní se vytápění, současná elektrická akumulační kamna nahradí plynový kotel a radiátory ústředního topení. Hlavně v zimě se tak zvýší tepelná pohoda v místnostech. Novinkou bude výtah.

„Imobilním návštěvníkům umožní návštěvu expozice v patře, což dosud nebylo možné. V Lounech probíhá krásná tradice závodů handbike, účastníci tak budou mít možnost se u nás seznámit s historií města a regionu,“ vysvětlil ředitel Oblastního muzea v Lounech Jiří Matyáš.

Výstava končí po 26 letech

Kvůli rekonstrukci muzeum v úterý 24. září slavnostně ukončí stálou expozici Severozápadní Čechy od konce vlády Karla IV. do doby Jiřího z Poděbrad, která se 26 let nachází v prvním patře domu Sokolů z Mor. Jejími autory jsou Karel Mareš a manželé Štauberovi.

„Slavnostní dernisáž začne v 17 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na poslední komentovanou prohlídku v kostýmech, pohoštění a hudební doprovod,“ zve dokumentátorka muzea Veronika Škuthanová. Na konci září v přízemí domu skončí také sběratelská výstava panenek Věry Věnčigrochové.

Po dokončení rekonstrukce se počítá v přízemí domu opět s krátkodobějšími výstavami, první patro obsadí zcela nová stálá expozice. „Půjde o průřezovou výstavu, návštěvníky provede historií Loun a regionu od počátků osídlení do konce dvacátého století,“ přiblížil ředitel muzea. To má zpracované architektonické ztvárnění, jak by měla vypadat, shání na ni ještě peníze.

Během rekonstrukce domu Sokolů z Mor nebude muzeum uzavřené úplně. Výstavám nadále poslouží sousední dům, návštěvníci si budou moct prohlédnout dvě stálé přírodovědné expozice a různé krátkodobé výstavy. Muzeum počítá s pořádáním různých akcí pro veřejnost, vánoční trhy ze dvora domu se přesunou k radnici.

Muzeum se z nevyhovujících prostor synagogy do domu Sokolů z Mor přestěhovalo v roce 1954. Současnou podobu má od poslední rekonstrukce, která probíhala v letech 1983 až 1991. Dům nese jméno po někdejších majitelích z 15. a 16. století.