Na dvojnásobek, tedy ze dvou tisíc na čtyři tisíce korun podraží například podání návrhu na rozvod. Svým způsobem je to ovšem úspěch. Ještě počátkemroku úřad zvažoval, že by za tuto věc rozhádaní manželé platili hned tisícovek sedm.

Ze dvou tisíc na čtyři tisíce podle návrhu narostou i poplatky za soudní určení či popření rodičovství či vypořádání společného jmění manželů.

Podstatně by podle návrhu měla podražit i soudní úschova peněz. U částek nad 25 tisíc by se měla zvýšit z jednoho na 1,5 procenta uschované částky. Většinou se do soudní úschovy dávají například dlužné peníze, u kterých není jisté, komu patří.

Přibývá „malých sporů“

Zvedají se ovšem i poplatky za obnovu soudního řízení či za odvolání. Z jedné tisícovky na dvě pak zdraží podání žaloby u bagatelních, tedy hodnotou nízkých sporů do dvaceti tisíc korun.

Zvyšuje se prý totiž podíl těchto soudních pří na celkovém počtu. „Například v loňském roce byl počet skončených řízení v částce do deseti tisíc korun, která skončila přiznáním tohoto nároku, celkem 109 tisíc,“ sdělilo ministerstvo. Předpokládá tak, že si lidé u těchto věcí do budoucna více rozmyslí, zda je budou žalovat. Důvodů, proč ministerstvo spravedlnosti vedené Marií Benešovou (za ANO) ke zvýšení poplatků přistupuje, je přitom několik.

Dohodněte se

Tím hlavním je, že se naposledy měnily v roce 2011. Příjmy lidí se ovšem zvedly. „Výše soudního poplatku by tudíž měla odpovídat aktuální výši životní úrovně v České republice. V opačném případě se regulační i motivační funkce oslabuje nebo zcela ztrácí,“ píše se v návrhu.

S tím souvisí i další snaha, totiž přimět rozhádané lidi, aby se dohodli mimosoudně. Pokud se prý dohodnou sami, bude to pro ně finančně výhodnější.

Například u sporů o děti už se řada soudních dvorů snaží, aby se lidé dohodli za pomoci sociálních pracovníků a psychologů už předtím, než se pustí do složitých právních bitev. „Cíl je, aby se dokázali o dětech bez zášti dohodnout. Sebehorší smír je vždycky lepší než sebelepší rozsudek,“ řekl k tomu před časem časopisu Týden předseda Okresního soudu v Mostě Martin Beneš.

Ušetříme

Ministerstvo Marie Benešové počítá s tím, že zvýšení poplatků za občanskoprávní spory uhradí náklady, které mu v souvislosti s nimi rostou. Od poslední změny plateb se prý výdaje státu na soudnictví zvýšily o více než polovinu.

„Navrhované navýšení sazeb soudních poplatků by se konkrétně mohlo promítnout do zvýšení příjmů státního rozpočtu ve výši cca 570 milionů korun,“ těší se tak ministerstvo. Peníze se podle něj budou moci využít například na vybavení soudů či odměny znalcům a tlumočníkům.