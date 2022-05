I tak "naše" částečné zatmění za více než půlhodinu trvání pozorovatele potěšilo. Stín Země začal z měsíčního krajíce výrazně ukusovat krátce po půl páté ráno, po asi deseti minutách se kolem Měsíce - pro pozorovací stanoviště Litoměřice - začaly formovat tenké oblačné pásy, které naštěstí pozorování příliš nenarušily. Ve deset minut před pátou se Měsíc schoval za levým úpatím Radobýlu.

Příští podobný úkaz nastane v říjnu 2023, na úplné zatmění Měsíce si ovšem počkáme až do roku 2025. Jev vzniká při průchodu Měsíce zemským stínem. Teoreticky by k němu mělo docházet při každém úplňku, kdy je těleso přesně na opačné straně oblohy než Slunce. Do roka však nastanou maximálně tři měsíční zatmění. Je to dáno sklonem dráhy Měsíce vůči rovině zemské dráhy, proto stín Země častěji Měsíc mine.

Miroslav Zimmer

spoluautor rozhlasového magazínu Planetárium