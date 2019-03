České dráhy jsou na Lounsku na ústupu. Přišly o řadu tratí

Okres Louny – Co železniční trať, to skoro pokaždé jiný dopravce. Cestování osobními vlaky v okrese Louny se během nejbližší doby zásadně promění. České dráhy ztratí své dominantní postavení, po zdejších železniční tratích budou jezdit vlaky celkem šesti dopravců. To bude v rámci ČR unikátní.

Ilustrační foto vlak Regiojet | Foto: Deník / Roman Dušek

Už od prosince 2016 vypravuje na trať Most – Chomutov – Žatec – Plzeň své rychlíky společnost GW Train Regio. „Ze Žatce do Plzně a zpět jezdím jejich vlaky pravidelně, jsem spokojená. Vagóny jsou čisté. Sice občas mají zpoždění kvůli výlukám, za ně ale dopravce nemůže,“ podělila se se svou zkušeností studentka Šárka Rybáčková. V prosinci na železničních tratích okresu přibudou další dva soukromí dopravci, se kterými uzavřel Ústecký kraj smlouvy. Na tratích Jirkov – Chomutov – Žatec – Lužná u Rakovníka a Most – Louny – Rakovník se objeví vlaky společnosti Die Länderbahn. Mezi Mostem, Postoloprty a Žatcem vyjedou vlaky RegioJetu. Ten minulý týden podepsal smlouvu o nákupu nových nízkopodlažních souprav s polským výrobcem za půl miliardy korun, které mimo jiných tratích v Ústeckém kraji nasadí mezi Mostem a Žatcem. RegioJet kupuje sedm vlaků pro Ústecký kraj Přečíst článek › „Provoz nových elektrických souprav bude úspornější a zároveň také výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Cestující se mohou těšit na nové služby, jako je například internet zdarma, a větší pohodlí při cestování,“ uvedl majitel společnosti RegioJet Radim Jančura. Ve vlacích se počítá s klimatizací, samozřejmým standardem je bezbariérovost a dostatek míst pro přepravu kočárků a jízdních kol. Cestující se nemusejí bát, že nahrazení Českých drah novým dopravcem zahýbe s cenou jízdného. Podle kraje by měla zůstat bez výrazné změny. „Jízdné vychází z tarifu dopravy Ústeckého kraje,“ vysvětlila mluvčí kraje Markéta Fraňková. V rámci integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje je možné už dnes, a počítá se s tím i do budoucna, jezdit na jednu jízdenku u všech dopravců. Rekonstrukce trati na Lovosice České dráhy zůstávají na tratích Postoloprty – Louny – Lovosice – Česká Lípa a Louny – Kralupy nad Vltavou. Změna k lepšímu čeká cestující na prvně jmenované trati v tomto roce, kdy se dokončí její rozsáhlá rekonstrukce. Díky ní vlaky podstatně zrychlí, čímž se zkrátí doba jízdy. „Počítáme s nasazením rychlejších vozidel na trati. Od prosince je navíc mezi Žatcem, Louny, Lovosicemi a Ústím nad Labem plánováno zavedení spěšných vlaků,“ sdělila mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Žatecko obslouží nový dopravce. Nahradí České dráhy Přečíst článek › Osobní vlaky mezi Mostem a Lovosicemi, které jezdí přes sever Lounska, vypravuje vlastník trati, společnost AŽD Praha. Letos se na Švestkové dráze bude ještě jezdit v turistickém režimu, tedy jen o víkendu. Od prosince se tam po 12 letech vrátí denní provoz osobních vlaků. Provoz vlaků na Doupovské dráze mezi Podbořany a Kadaní zajišťuje dopravce Railway Capital. A to také v turistickém režimu, s obnovením denního provozu se na této trati nepočítá. Oprava železniční trati mezi Louny a Lovosicemi se chýlí ke konci Přečíst článek ›

Autor: Petr Kinšt