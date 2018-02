V parku v Krásném Dvoře se chystá rozsáhlá obnova

Podbořansko - Zásahy v krajině mají trvat čtyři roky. Území je chráněnou přírodní památkou.

Zámecký park v Krásném DvořeFoto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Zámecký park v Krásném Dvoře, významnou součást krajiny Podbořanska o rozloze téměř sto hektarů, čekají v příštích měsících změny. Pokáceno například bude kolem 160 stromů, odstraněny budou nežádoucí keřové porosty a náletové dřeviny. Součástí úprav je ale také například oprava mostů přes potok protékající parkem, dokonce i obnovení funkce vodopádu. U samotného zámku bude obnoven vstupní prostor a mobiliář, přibudou například lavičky, rozcestníky, stojany na kola, odpadkové koše a další prvky.

Vyplývá to ze záměru s názvem Krásný Dvůr, chlouba a vášeň rodu Czerninů - obnova nejvýznamnějších partií krajinářského parku.

Záměr zpracoval Národní památkový ústav. Práce v zámeckém parku by měly trvat několik let; podle studie vypracované pro tento záměr to bude v letech 2018 - 2021.

"Cílem je obnova a oprava poškozených prvků krajinářského parku. Upraveno bude koryto potoka v délce přes 600 metrů, zpevněny budou cesty pro návštěvníky parku, k velkým úpravám dojde v oblasti zeleně," uvedla Hana Skálová z Národního památkového ústavu.

Tak se tradičně běhá zámeckým parkem:

V rámci obnovy parku má být pokáceno přibližně 160 stromů, dále budou také odstraněny keřové porosty a náletové dřeviny z plochy téměř 35 000 čtverečných metrů. "Při kácení budou odstraněny přestárlé a nepůvodní druhy stromů a křovin. Následně budou nahrazeny autochtonními (původními) druhy," upřesnil geobotanik Vladimír Melichar, který vypracoval odborný posudek - biologické hodnocení k chystaným úpravám v parku.

Jednou z dominant parku je Goethův dub, 800 až 1000 let staré torzo. Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Případný vliv na životní prostředí v lokalitě parku posuzoval i Krajský úřad Ústeckého kraje a v závěru ledna vydal stanovisko, že rozsáhlé práce v parku bude možné provést.

"Záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí a nebude tedy nutné ho posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, takový je závěr našeho zjišťovacího řízení," uvedl Jan Koutecký z krajského úřadu.

Některé dílčí detaily přesto krajský úřad doporučil, například zachovat určité konkrétní stromy, v nichž žijí vzácní brouci.

Tak se na zámku slaví Jablečný den:

Zámecký park v Krásném Dvoře byl vytvořen v letech 1783 - 1793, má za sebou tedy historii delší než dvě stě let. Autorem byl zahradní architekt Rudolf Födisch, kterému "zakázku" svěřil šlechtic Jan Rudolf Černín, jenž byl okouzlen anglickými parky, které se tehdy rozvíjely v celé západní Evropě.

V parku je více než 100 druhů dřevin, vzácní brouci, stejně tak i ptáci a další živočichové. Území bylo v roce 2012 vyhlášeno přírodní památkou se statutem ochrany. Samotný zámek Krásný Dvůr je národní kulturní památkou už od roku 1958.

Tak vypadá nově opravený templ v parku: