Sluníčko, parta přátel, pohoda, na grilu se chystá vynikající steak, krkovička nebo kuřecí prsa naložená v marinádě. Také to milujete? Tak se připravte, letos si za grilovačku připlatíte. Do peněženek sáhneme hlouběji také při vaření, zdraží svíčková i řízky. Ceny masa totiž v poslední době výrazně stoupají.

„Skáče to teď hodně. Musíme zdražovat prakticky každý týden, minulý i dvakrát. Oproti začátku roku jsou ceny vyšší v průměru tak o 20 až 30 procent,“ vyčíslil Roman Basl z děčínského řeznictví. Důvod? „Extrémně šly nahoru energie a další náklady, ale hlavně jde teď hodně nahoru maso. Vepřové, drůbeží i hovězí,“ vysvětlil majitel řeznictví v Podmoklech.

Stejné hlasy jsou slyšet i ze žateckého Řeznictví Konopásek. „Ceny letí nahoru. Hrozně. I o desetikoruny za kilogram. Ceny hodně rostou a vypadá to, že dál růst budou. U všeho. Hovězí, vepřové i kuřecí,“ přiznal Stanislav Konopásek. „Energie, pohonné hmoty, všechno zdražuje. A samozřejmě i suroviny, tedy maso. Musíme proto bohužel zdražovat také,“ zmínil žatecký řezník. Krkovice za 79,90 korun nebo 59,90 za plec? „Takové ceny tady dlouho nebudou,“ dodal Konopásek.

U větších „hráčů“ na trhu se výrazné zdražování teprve očekává. Zatím se tam příliš neprojevilo. A to proto, že velké obchodní řetězce mají s producenty masa nasmlouvané ceny na několik měsíců dopředu a zatím nakupovaly „za levno“. Současná situace ale nutí dodavatele, aby ceny zvýšili, brzy se tak dostane na nové ceníky. Na evropských burzách, které velmi ovlivňují situaci na našem trhu, totiž ceny také rychle rostou.

„Vepřové maso na burze, jež určuje ceny v ČR, od ruské invaze zdražilo už o 60 procent a cena půjde ještě výše. Zhruba polovina vepřového se do ČR musí dovážet ze zahraničí. Spotřebitelé v Česku se tak musí připravit na růst cen vepřového o vyšší desítky procent už v nejbližší době. Podobně porostou také ceny hovězího nebo drůbežího,” uvedl ekonom Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády. Očekává, že první vlna zdražování přijde před Velikonocemi.

Tlak na zvyšování cen přiznávají také obchodní řetězce. „S ohledem na současnou situaci pociťujeme ze strany dodavatelů tlak na růst cen. My ovšem dlouhodobě děláme maximum pro to, abychom pro naše zákazníky zachovali co nejvýhodnější ceny,” řekl mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

A proč ceny masa na trhu nyní rostou? Kromě napjaté válečné situace, která trh “znervózňuje”, zdražují energie, elektřina i plyn o desítky procent. Podobně šly nahoru pohonné hmoty, ale třeba také obilí, které se dává do krmných směsí, jejichž ceny také velmi vzrostly. Potíže mají i dopravci, například ti v Polsku často využívali ukrajinské řidiče, ti teď chybí. Podle řezníků lidé už často hledají levnější varianty, i když méně kvalitní, nebo kupují masa méně.

Také producenti masa z regionu už reagovali či velmi brzy budou ceny upravovat. „Už jsme zdražovali před časem. Zhruba o 10 procent. Museli jsme, všechno šlo hodně nahoru. A uvidíme, jak to bude dál,“ přiznal Jakub Douša z Agrokomplexu Verneřice na Děčínsku, který se zabývá chovem skotu.

Výhodu ve Verneřicích mají v tom, že krmné směsi si vyrábějí sami. „Doufám, že už zdražovat teď nebudeme. Když bychom museli znovu ceny zvýšit, obáváme se, abychom nepřišli o zákazníky,“ zmínil Douša.

Hovězí maso produkují také v Ročově na Lounsku. Mají tam zhruba 200 krav. „Uvidíme, jaké ceny v příštích měsících budou. Náklady jsou obrovské, rostou extrémně. Asi se budou muset ceny zvedat, přivítali bychom, kdyby výkupní ceny stouply, abychom pokryli naše náklady,“ uvedl Josef Fric ze Zemědělského družstva Podlesí v Ročově.

V Hřivicích na Lounsku chovají prasata. „Náklady rostou o desítky procent, naše ceny tedy také musí vzrůst. Krmné směsi, všechno zdražuje. Budeme tedy také muset zdražit,“ nechal se slyšet Jiří Pelc. „Kuřecí také zdražuje. Je to určitě dost znát. A bude to asi dál stoupat,“ doplnila Alena Sklenářová z Kuřecích polotovarů Podbořany.