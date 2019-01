Ústecký kraj - Lidé mohou upozornit na nedostatky pomocí aplikace Zlepšeme Česko.

Nová aplikace Zlepšeme Česko. | Foto: Zlepsemecesko.cz

Nepořádek, černé skládky, hlášení ztrát a nálezů, pomoc při hledání ztracených lidí nebo záchrana zatoulaných psů a domácích mazlíčků. To všechno jsou věci, na které teď některé radnice díky nové aplikaci s celorepublikovým dosahem Zlepšeme Česko prakticky okamžitě upozorní obyvatelé měst. Novinku mohou využívat lidé v Litvínově, když si aplikaci stáhnou do mobilního telefonu.

Zlepšeme Česko je dva roky vyvíjená a zmodernizovaná verze původní aplikace Lepší místo. Podle litvínovské starostky Kamily Bláhové je to jeden z výborných nástrojů, jak být blíže lidem, lépe a rychle s nimi komunikovat. „Služby aplikace jsme se rozhodli využívat, protože v ní vidíme modernější a rychlou spojku mezi námi a našimi spoluobčany,“ řekla Bláhová.

Dodala, že v ní vidí výborný nástroj, prostřednictvím kterého mohou lidé dát vědět o problémech v jejich nejbližším okolí. „A to navíc hrozně jednoduše a pohodlně, bez ztráty více než pár okamžiků jejich drahocenného času. O zbytek se pak už postaráme my,“ prohlásila starostka.

Fotka až k úředníkovi

Jak na to? Stačí si stáhnout aplikaci do mobilního telefonu a pak už jen narazit na problém, pořídit fotografii a krátce ji popsat. Software místo automaticky lokalizuje a podnět ke zlepšení putuje ke kompetentním úředníkům, kteří jej pak začnou řešit. Program disponuje obousměrnou komunikací. Stav řešení, který je průběžně aktualizován, mohou lidé sledovat přímo v telefonu. A nejen to. Díky aplikaci je možné například upozornit na to, že se někomu zaběhl čtyřnohý miláček.

„Aplikace okamžitě aktivuje komunitu registrovaných pejskařů v okolí a ti pak mohou být při hledání nápomocni,“ popsal ve videu na webu Zlepšeme Česko Martin Vaněk. Upozornil i na další možnosti využití, jako je například hledání odcizených automobilů nebo cenností, ale i záchrana životů pohřešovaných osob.

Také radnice v Lounech nyní přechází z Lepšího místa na Zlepšeme Česko. S fungováním systému je vedení města spokojené. „Lidé nám nedostatky hlásí, funguje to dobře, aplikaci si pochvalují. Hodně jsme tuto možnost komunikace propagovali, takže si lidé na ni už zvykli,“ hodnotil přínosy systému lounský starosta Pavel Janda. Nejvíce obyvatelé města hlásí nepořádek v ulicích, rozbité věci nebo nedostatky v zeleni.

Chomutov ke komunikaci s obyvateli využívá formulář na webu, kde mohou hlásit své podněty, závady nebo nedostatky. V Mostě je to podobné. Obyvatelům je k dispozici on-line formulář na internetových stránkách technických služeb nebo bezplatná telefonní linka. Radnice obou měst reagují i na podněty ze sociálních sítí.

Aplikaci Zlepšeme Česko si můžete zdarma stáhnout prostřednictvím App store a Google Play.