Už loni na podzim se měly Louny pyšnit připomínkou slavného rodáka, malíře Zdeňka Sýkory. Piazzettě před Vrchlického divadlem měla dominovat jeho mozaika, která dříve zdobila oponu. Umělce, jehož díla jsou v galeriích po celém světě, má ukázat také doma, kde dlouho chyběl. Projekt ale nabral několikaměsíční zpoždění, na vině je počasí. Hotovo má být v květnu.

„Dokončovací práce na mozaice začnou během jara. Předpokládáme, že hned, jak to umožní počasí. Podle smlouvy má být dílo dokončeno do 31. května,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

Úprava piazzetty začala loni v červnu. Proč došlo ke zdržení? „Dokončení bylo odloženo proto, aby se mozaika a celé dílo mohlo udělat kvalitně. Pokud by se pokračovalo za nevhodného počasí, nebyla by kvalita zaručena a mohlo dojít k poškození,“ vysvětlil starosta Loun Pavel Janda.

Nejprve bylo na vině tropické počasí, které v části loňského léta panovalo. Materiál by schnul příliš rychle. „Byla až příliš velká vedra, práce nemohly pokračovat. Ve velkém horku by mohla vrchní vrstva betonu popraskat a mozaika by se poškodila. Musí se tak čekat na ochlazení,“ říkal v srpnu loňského roku tehdejší lounský starosta a současný radní Radovan Šabata.

Jenže pak se ochladilo až moc. Poté totiž zase zasáhla velká vlhkost a nakonec zima. U divadla loni vyrostlo provizorní zakrytí, aby se mohla mozaika namalovat na betonovou desku. To mělo vytvořit vhodné podmínky pro pokládání epoxidové stěrky, ale ani to nepomohlo. „I přes vytápění stanu byla vlhkost podkladního betonu příliš vysoká, finální nátěr nešlo provést. Práce se proto přerušily,“ vysvětlovala Blanka Sunkovská.

Unikátní opona zmizela

Na prostranství před kulturním stánkem bude vyobrazena Sýkorova mozaika, která dříve byla na oponě lounského divadla. Unikátní železná opona z roku 1962 ale záhadně zmizela při rekonstrukci. Skončila asi ve sběru.

Investice vyjde na více než 9,1 milionu korun. Součástí je i přeměna vstupu do městské galerie a proměna části fasády. Část nákladů, zhruba 1,6 milionu, zaplatí Spolek Sýkora 2020, který dlouhodobě o instalaci umělcova díla ve městě usiloval a který uspořádal veřejnou sbírku.

O vytvoření připomínky významného rodáka se v Lounech mluvilo několik let. Že by tu měla být, se shodovali téměř všichni, části veřejnosti se ale nelíbil návrh úpravy piazzetty a mluvili o jiných variantách. „Připomenout Sýkoru ano, určitě, ale myslím, že by to bylo vhodné jinak a jinde. Úprava prostoru před divadlem se mi líbila. Tohle ani nebude pořádně vidět, jen z výšky,“ prohlásil například Milan Hájek. Jiní ale mozaiku brání. „Podle mého je to ideální místo. Mozaika v divadle byla, teď bude před ním a všichni ji uvidí. Sýkora si to zaslouží,“ oponoval třeba Pavel Vysočanský. Po několika letech diskuzí nakonec lounští zastupitelé umístění mozaiky schválili.

Díla Zdeňka Sýkory jsou v galeriích po celém světě. Po surrealistických a kubistických začátcích se věnoval realistické krajinomalbě, maloval v okolí Loun a řeky Ohře. Později se začal věnovat abstrakci, stal se průkopníkem využití počítače v umění. Narodil se 3. února 1920 v Lounech, kde žil až do své smrti v roce 2011.