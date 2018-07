Černý čtvrtek pro cestující se blíží. Autobusům v kraji hrozí, že nevyjedou

Ústecký kraj - Velká autobusová krize se řítí na sever Čech. Radní Ústeckého kraje se rozhodli nepřidat peníze společnosti BusLine, která je jednou ze čtyř firem zajišťujících v kraji dopravu.

Zelený autobus. Ilustrační foto. Foto: Deník/Roman Nešetřil

Společnost hodlala peníze využít na platy řidičů, servis či naftu do svých “zelených” autobusů. Kolaps by mohl kraj zasáhnout už příští týden ve čtvrtek. Dotknout se má desítek linek v lokalitách Děčínsko, Litoměřicko, Lovosice, Louny, Lounsko-západ, Podbořansko, Vejprtsko a Ústecko.

Zelené autobusy BusLine před nedávnem koupila společnost Autobusová doprava Podbořany. “Obrátili se na nás, že koupili firmu, která je na tom špatně a půjde do insolvence. Chtějí, abychom ukončili platné smlouvy, jinak asi nechají cestující stát na zastávkách. Radní jednohlasně vyzývají společnost BusLine, aby plnila smlouvu, ke které se opakovaně zavázala. Je to vydírání, nedáme jim ani korunu," řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek s tím, že se kraj připravuje na krizový scénář.

Momentálně kraj poptává externí dopravce a dopravní podniky měst, které by mu dokázaly pronajmout autobusy a s krizí tak v případě výpadku BusLinu vypomoc. "Variantou je také to, aby pro nás jezdily formou subdodávky," doplnil Komínek.

Připravených je též 75 řidičů Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, kteří by za volant mohli okamžitě usednout. “Chtěl bych vyzvat také všechny řidiče společnosti BusLine, že u nás mají dveře otevřené, okamžitě je zaměstnáme,” zmínil Komínek. Podle jeho slov nedokáže kraj ze dne na denvýpadek po BusLine nahradit.

Už příští týden ve čtvrtek se podle vedoucího odboru dopravy krajského úřadu Jindřicha Fraňka zřejmě rozhodne, jak bude společnost fungovat dál.

“BusLine smlouvu plní, autobusy jezdí. Příští čtvrtek 26. července by mělo nastat splacení velkých závazků, a to by mělo vyvolat insolvenci. Snad to veřejnosti řeknou včas a ne že lidé zůstanou stát na zastávkách. Jako kraj jim smlouvu vypovídat nebudeme a budeme rádi, když ji budou plnit do 30. června 2019,” řekl Franěk.

Regionální ředitel společnosti BusLine Milan Toms datum 26. červenec nepotvrdil. “Budeme se snažit s krajem jednat do poslední chvíle, abychom odvrátili úpadek společnosti. Ambice úředníků k vytvoření vlastního dopravního podniku za 1,4 miliardy korun je tak obrovská, bohužel i tak průhledná, že záměrně likvidují dopravce. Vytváří krizi za obrovské peníze daňových poplatníků. Vidím v tom záměr na tunel století,” myslí si Toms.

"Věříme tedy v to, že BusLine neskončí ze dne na den, snad nám dá alespoň čas. Pokud skončí, hrozí společnosti obrovské sankce 5 milionů korun denně," podotkl Komínek.



Vloni dostal BusLine od kraje 5,7 milionu na jednotlivé oblasti kvůli navýšení mezd řidičů. “Tyhle peníze nepokyryly ani navýšení mezd v jedné oblasti v jednom roce. Doprava stojí stovky milionů. Tohle je pouze mediální žonglování. V roce 2018 žádné navýšení už nebylo,” dodal Toms.