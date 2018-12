Žatec - Do nedávno opravených ulic v Žatci se vrátí stavební ruch. Nyní kvůli datovému kabelu.

Dopravní značení v Žatci upozorňující na uzavřenou ulici Volyňských Čechů | Foto: Deník/Petr Kinšt

V několika čerstvě opravených ulicích v Žatci se zřejmě opět bude kopat. Společnost T-Mobile chce ve městě pokládat datové kabely pro vysokorychlostní internet, plánované výkopy zasáhnou mimo jiné části ulic Volyňských Čechů, Svatopluka Čecha nebo Bratří Čapků. Tedy tam, kde loni a letos došlo na rekonstrukce chodníků a vozovek na poměrně rozsáhlé ploše.

„Trochu Kocourkov. Radost z toho samozřejmě nemám, ale asi to jinak nejde,“ okomentovala to Jana Kadeřábková, která ulicemi denně prochází ze sídliště Jih do centra města do práce.

Společnost T-Mobile požádala o vydání územního rozhodnutí. „Jedná se o novou stavbu liniové komunikační sítě v lokalitách od ulic Komenského alej, Vrchlického, Studentská, Svatopluka Čecha, Volyňských Čechů, Bratří Čapků, Husova, Otokara Březiny až po ulici Mládežnická,“ stojí v oznámení.

Kopat se má podél bloků domů v chodnících. Paradoxní je, že se rozkopou i tam, kde město provedlo v minulých měsících jejich rekonstrukce. Jak bude postupovat, zatím není jasné.

Město Žatec zastoupené odborem rozvoje je účastníkem právě probíhajícího řízení o vydání územního rozhodnutí. „Určitě k tomu vydáme stanovisko. V tuto chvíli nemohu sdělit nic konkrétního,“ reagovala vedoucí zmíněného odboru Kateřina Mazánková.

Schůzku dotčených orgánů a vlastníků pozemků svolal žatecký stavební úřad na úterý 11. prosince. „Nejsem oprávněn sdělovat informace z probíhajících správních řízení,“ sdělil vedoucí úřadu Tomáš Trávníček.

T-Mobile chce ve zmíněné lokalitě postavit optickou síť, která zvýší rychlost internetového připojení. „Samozřejmě bychom si přáli stavět tak, aby stavba co nejméně ovlivnila kvalitu života v daném místě. Vždy dáme místo do původního a někdy i lepšího stavu, než byla předtím,“ sdělila mluvčí společnosti Martina Kemrová. „Chtěli bychom mít možnost využít výkopů prováděných pro jiné dodavatele. Bohužel, neexistuje centrální registr takových prací,“ dodala na dotaz, proč se zemní práce ve zmíněných lokalitách nesladily.

V Žatci se poměrně dobře daří dohodnout práce mezi městem a Severočeskou vodárenskou společností, s ostatními „síťaři“ spolupráce pokulhává. Zpravidla se v ulici vymění voda a kanalizace, následuje investice ze strany města do rekonstrukce chodníků a vozovky. To je případ i zmíněných ulic Svatopluka Čecha a Bratří Čapků. V ulici Volyňských Čechů, která je zároveň silnicí Žatec - Rakovník, provedl následné opravy vozovky Ústecký kraj.

Opravy ve skluzu

Práce v ulicích Svatopluka Čecha a Bratří Čapků se táhly řadu měsíců. Když už byly loni před dokončením, plynaři zjistili, že jejich potrubí je ve špatném stavu a rovněž potřebuje vyměnit. Kvůli domovním přípojkám se rozkopaly nově položené chodníky a k opravě vozovek došlo se značným skluzem oproti původnímu termínu. Některá místa tak zůstala rozkopaná i dva roky. A nyní se kvůli pokládce optických kabelů plánují výkopy znovu.