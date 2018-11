Čert na zlobivé děti stále platí. Přípravy rodičů na Mikuláše vrcholí

Ústecký kraj /ANKETA/ - Ač do oken stále praží sluneční paprsky, do adventu zbývá měsíc. Ještě než vypukne nákup vánočních dárků, musí rodiče svým ratolestem vystavit účty za celoroční zlobení. Pokud za ně spravedlnost má vykonat Mikuláš, je nejvyšší čas objednat si jeho služby. Objednávkové listy mají skoro plné.

Do ulic lounského okresu vyráží v maskách anděla, čerta a Mikuláše několik let i skupina Kateřiny Kalousové. Na nezájem rodičů si stěžovat nemůže, poptávka je pořád vysoká. „Jsou to tři dny, co jsme uzavřeli objednávky, máme úplně plno,“ potvrzuje Kalousová.

Kromě nových zájemců si skupinu objednávají zejména rodiče, u kterých trojice nadělovala v minulých letech. „Je to určitě výhoda, protože už trochu ty děti známe. Víme, kdo nám řekne básničku, známe i jejich neplechy, takže na ně můžeme upozornit,“ popisuje Kalousová.

Ač ze všech stran slýcháme, že dnešní děti jsou úplně jiné než předchozí generace a chytrá elektronika z nich vysává veškerou představivost i náladu dodržovat tradice, podle profesionálních Mikulášů se chovají 5. prosince stále stejně. S bázní a úctou před mystickými postavami. „Čert si pořád dokáže zjednat respekt a stačí k tomu metla a řetěz. Není potřeba mít masku nějakých démonů nebo postav z hororů,“ potvrzuje Kalousová.

Co se podle zkušeností účastníků trochu mění, je chování rodičů. „Když jsme byli malí, nešetřili nás. Uhlí, brambor, koštětem přes zadek a hotovo,“ usmívá se 35letý Tomáš Kučera, který jako čert vyráží do chomutovských ulic. „Dnes jsou ale rodiče opatrní, nechtějí, abychom na děti vlítli a pořádně je vystrašili. Bojí se, aby si neodnesly nějaké trauma,“ líčí Kučera.

Mikulášské akce Mikulášská tramvaj v Mostě vyjede také 5. prosince. Trasa začíná u zastávky Obchodní dům Prior ve 13.42, poslední tramvaj vyjede v 17.54. Celkem se mikulášský spoj na trasu vydá třináctkrát. Dospělí do tramvaje smí jen jako doprovod dětí. Vstupenky jsou v předprodeji, v ulici Albrechtická 414, v bývalé základní škole. Poplatek je obrázek s mikulášskou tematikou.



Pokud máte zájem o nadílku na Měděnci, je nutná předchozí rezervace na telefonu 739 040 671. Akce se koná 5. prosince od 16 hodin. Balíčky musí rodiče přinést s sebou, poplatek je 100 Kč.

Uhlí už nedostávají

Uspějí u dnešních dětí ještě mandarinky s arašídy, které plnily desítky let mikulášské balíčky? Řada rodičů by jim dokonce dala přednost před sladkostmi. „Celý rok se dětem snažím omezovat čokolády, sladké coly a podobně. K Mikuláši to patří, ale většinu nadílky naplním exotickým ovocem, co běžně moc nekupujeme, oříšky, müsli tyčinkami. A nějakým hodnotnějším dárkem,“ říká Karolína Winterová z Litvínova.

Rodiče často plní mikulášské pytlíky i oblečením nebo knížkami. „Co ale mizí a s čím se už vůbec nepotkáváme, je uhlí,“ doplňuje Kateřina Kalousová.

Kromě organizovaných návštěv si rodiče oblíbili i předání balíčků v rámci kulturních akcí nebo na netradičních místech. Letos se dokonce koná nadílka poprvé i v hornické štole. Hornický Mikuláš obdaruje děti ve štole Marie Pomocné na Měděnci. Kromě anděla a čerta mu budou společnost dělat i středověcí havíři. Mostečané si pak určitě nenechají ujít tradiční jízdu Mikulášskou tramvají, ze které neodejde s prázdnou žádné dítě.