Češi psy milují. Na Lounsku hřiště na jejich dovádění chybí

Ústecký kraj - Některá města v regionu zábavný park pro čtyřnohé miláčky mají. Jinde o nich neuvažují.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Ano! Jasně, že ano! Stoprocentně ano! To by bylo skvělé, konečně dobrý nápad! To jsou jen některé reakce, které se sešly na sociálních sítích poté, co mostecká radnice na začátku prázdnin vyhlásila anketu mezi obyvateli. Přišla totiž s nápadem vybudovat ve městě psí hřiště. Ne všechny názory jsou však stejné.

„Psí hřiště? Určitě ano, ale uprostřed sídlišť? To určitě ne! Proč ho nepostavit třeba na Šibeníku nebo Lajsníku?“ ptá se Marie Steppanová.

Součástí ankety je totiž hlasovací lístek, který nabádá nejen k tomu, aby se člověk vyjádřil, zda psí hřiště ve městě chce, nebo ne. Jsou v něm i navržené tři lokality, kde by se dalo postavit. A hlasující má označit tu, která se mu pro tento účel zamlouvá nejvíce. Mostečané mohou hlasovat do zítřka, tedy do pátku 20. července.

„Zájemci o hlasování mohou anketní lístek buď přinést na magistrát a odevzdat v informační recepci, nebo oskenovat a poslat e-mailem,“ informovala mluvčí magistrátu Alena Sedláčková.

Jednou z lokalit, kde by mohlo hřiště stát, je oblast Sedmistovek, mezi ulicemi Františka Malíka a Josefa Ševčíka, v blízkosti 18. základní školy. Další ve stejné lokalitě, ovšem mezi ulicemi Jana Zajíce a Komořanská. Poslední je v Pětistovkách a nachází se mezi ulicemi Jaroslava Ježka, Jaroslava Haška, Jarmily Glazarové a Pod Lajsníkem.

Češi milují psy, své miláčky hýčkají a snaží se jim dopřát příjemný život. Psí hřiště proto nebývá ve městech ničím výjimečným. Před třemi lety jej vybudovali v Centrálním parku v Chomutově. Nápad přišel od obyvatel. „Lidem v centru města chybělo nějaké místo pro pejsky, podnětů se nám sešlo několik,“ řekla tehdejší projektová manažerka chomutovské radnice Hana Nováková.

Psí hřiště funguje také v nedalekém Jirkově v Olejomlýnském parku, kde mají čtyřnozí miláčci k dispozici řadu prvků ke skotačení. V současnosti se hovoří také o tom, že by k němu mohlo přibýt v budoucnu další.

Na Lounsku psí hřiště chybí. Přímo v Lounech se za pomoci petice několik aktivních lidí pokouší přesvědčit veřejnost o tom, že postavit psí hřiště je dobrá věc. „Prosíme o zřízení psích hřišť ve městě, kde by mohli pejsci v oploceném prostoru blbnout bez vodítka, na ploše s hracími překážkami a podobně. Nechceme cvičiště. Možno za mírný poplatek, aby to bylo dostupné pro každého návštěvníka. Prosíme aspoň o tři plochy rozmístěné po městě,“ píše se v petici.