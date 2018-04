Češi se arabských zemí nebojí, ukazují plány na letošní letní dovolenou

Ústecký kraj - Lidé objevují i nové destinace, pomáhají jim levné letenky.

Do letních prázdnin sice zbývá ještě čtvrt roku, ale letenky a místa v hotelích mizí takovou rychlostí, že už je skoro pozdě i na last minute. Do zahraničí se letos chystají statisíce Čechů. Oproti předchozím rokům si vybírají čím dál exotičtější místa a neváhají ani vycestovat do zemí, kde je masový turismus ještě v plenkách.

Nejčastěji chtějí letní dovolené strávit Češi u moře. „Top pětku zájezdů tvoří Chorvatsko, Řecko, Španělsko, Bulharsko a Itálie,“ vyjmenovává ředitelka Asociace cestovních kanceláří a agentur Tereza Picková. Stále častěji se ale o slovo hlásí i arabské země, kde cestovní kanceláře zaznamenávají největší přírůstek turistů. „Vedle Tunisu, Egypta a Turecka se zvyšuje zájem i třeba o Omán či Spojené arabské emiráty,“ potvrzuje ředitelka. „Útlum, který přišel po teroristických útocích a politických změnách v minulých letech, je pryč,“ říká Picková.

Podle ní cestovatele do těchto destinací láká nejen teplé počasí a pěkné moře, ale také cena. Zahraniční dovolená ani v exotické zemi totiž nemusí vyjít dráž než dovolená v tuzemsku nebo tolik oblíbeném Chorvatsku. „Například egyptská měna byla v posledních letech velmi oslabená, a to nám nahrávalo. Bylo tam levněji než v Chorvatsku. Navíc další náklady po zaplacení režimu all inclusive, který většinou tyto zájezdy mají, jsou v podstatě už minimální,“ doplňuje odbornice na cestování.

Na Blízkém východě nezůstává bez většího povšimnutí ani Izrael a novým turistickým cílem by se už brzy mohlo stát i Jordánsko. Irská nízkonákladová společnost Ryanair zahájí na podzim pravidelné lety na trase Praha Ammán. O české turisty země velmi stojí.

Lov na turisty

„Zahájíme různé kampaně na oslovení různých druhů turistů, ať už to budou cestující za náboženstvím, dobrodružstvím nebo byznysem,“ říká jordánská ministryně pro turismus Lina Mazhar Annab. Její slova potvrzuje i Picková. „Ze strany Jordánska už opravdu sledujeme snahy dostat se u nás do povědomí turistů. Může to být velmi vyhledávaná země,“ myslí si ředitelka asociace.

Obyvatelé Ústeckého kraje mají k cestování velmi dobré podmínky. Do dvou hodin cesty autem mají možnost odletět rovnou ze tří letišť a vydat se v podstatě do všech kontinentů. A to nejen z Prahy, ale i německých Drážďan a od roku 2015 i z Karlových Varů. Z těch se létá především do Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu.

I tyto země začínají mít pro Čechy velké kouzlo, které navíc podporuje zájem nízkonákladových společností a nabídka levných letenek. „Určitě vede Gruzie, dále zabodoval i Kazachstán, který se zemi otevřel loni, kdy pořádal Expo a u této příležitosti zrušil vízovou povinnost. Což i přetrvalo,“ líčí Picková. Pro zajímavost, zpáteční letenku z Prahy do druhého největšího gruzínského města Kutaisi pořídíte do dvou a půl tisíce korun.