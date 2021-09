Soupravy zakoupily na konci loňského roku od německého dopravce SWEG, v budoucnu projdou modernizací. ČD počítají, že po skončení výluky kvůli rekonstrukci mostu přes Ohři u Koštic budou jezdit také z Loun do Lovosic a dál do České Lípy.

„Nové soupravy nabízejí modernější a uživatelsky příjemnější prostor a díky své nízkopodlažnosti umožňují lepší přístup cestujícím se zdravotním handicapem, s kočárky a jízdními koly. Podvozkový pojezd vozidla navíc lépe absorbuje nerovnosti kolejiště a tím zásadně zlepšuje jízdní komfort,“ popsal náměstek generálního ředitele ČD pro obchod Jiří Ješeta.

S nízkopodlažními motorovými vozy Stadler RS1 se už cestující na lince U11 setkali v úseku z Postoloprt do Loun. „Po ukončení letní výluky mezi Louny a Libochovicemi budou tyto soupravy jezdit v celé délce linky z Postoloprt až do České Lípy,“ vysvětlil tiskový mluvčí ČD Lukáš Kubát. Provoz linky aktuálně zajistí celkem čtyři vozy řady 841.2 Stadler RS1 společně se čtyřmi soupravami řady 814 RegioNova. „Vozidla prozatím zůstanou v původním laku německého dopravce. Počet jednotek Stadler RS1 na této lince by se měl postupně zvyšovat a v budoucnu by tato vozidla měla zcela nahradit zbývající RegioNovy,“ dodal Kubát.

Motorové vlaky řady 841.2 byly vyrobeny v roce 1997 a České dráhy je na konci loňského roku získaly od německého dopravce SWEG. „Od německého dopravce jsme zakoupili celkem 22 těchto souprav a máme v plánu jejich velkou modernizaci. V rámci ní budou tyto vlaky vybaveny klimatizací, elektrickými zásuvkami a Wi-Fi připojením. Upraven bude audiovizuální informační systém a dojde i k přečalounění sedaček a přelakování skříní vozidel,“ popsal Jiří Ješeta.

Kromě Ústeckého kraje by měla tato vozidla už brzy jezdit také ve Středočeském kraji na tratích z Kralup nad Vltavou do Loun a do Velvar.