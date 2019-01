Ústecký kraj – České dráhy budou s největší pravděpodobností zajišťovat i po prosinci letošního roku provoz osobních vlaků z Děčína do Liberce nebo z Lovosic do České Lípy. Na Lounsku je naopak má vystřídat společnost Die Länderbahn (DLB), ve které mají většinu italské státní železnice. Vyplývá to z rozhodnutí krajských radních, podle nichž budou dál s těmito dopravci jednat o smlouvě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

K přímému zadání kraj dospěl poté, co oslovil všechny dopravce na tuzemském trhu a obě firmy v různých soutěžích nabídly nejlepší ceny. Kraj však zatím nechce uvést, za jakou cenu budou dopravci jezdit. „V jednotlivých oblastech budou teprve probíhat první schůzky jednání o smlouvě a bude ještě podrobněji specifikována výbava a rozsah případné modernizace vozidel. Nebudeme proto uvádět konkrétní cenu,“ řekl krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek.

Podle něj je v případě souboru tratí pro DLB nabídková cena kolem 120 korun za kilometr, u Českých drah 140 korun.

Novinka Ústí – Žatec

V případě Českých drah jde o soubor tratí o rozsahu 1,83 milionu vlakokilometrů ročně. Jedná se o linky U11 Česká Lípa – Postoloprty, U25 Most – Moldava (jen přímé vlaky z Ústí nad Labem), L2 Děčín – Česká Lípa – Liberec (osobní vlaky) a úplně nová linka U52, která má přinést přímé spojení Žatce a Ústí nad Labem.

České dráhy nabídly kraji kombinaci vozidel, které už nyní na tratích jezdí, tedy jednotky RegioShark a Regionovy. Není ale jisté, zda se ještě nabídka nezmění. „Ústecký kraj nás oslovil a aktuálně pokračují tržní konzultace, v rámci nichž se upřesňují požadavky kraje na rozsah dopravní obslužnosti, vozbu a služby,“ uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík.

K zakázce byla původně nejblíže společnost DLB, která chtěla na tratě nasadit modernější soupravy Siemens Desiro. Ta se do Česka chtěla přesunout poté, co prohrála soutěž o provoz vlaků v části Saska s přesahem do Libereckého kraje. Veřejná zakázka ale není stále dokončená, tamější úřady vítěznou firmu zatím nepravomocně vyřadily. V praxi by se tak mohlo stát, že by dopravce neměl na tratích s čím jezdit.

DLB má naopak jezdit na souboru tratí, které jsou hlavně na Lounsku. Jde o balíček s provozem 1,2 milionu kilometrů ročně. Zakázka se týká provozu na linkách, jež kromě Ústeckého obsluhují i Středočeský kraj. Jde o spoje linky U12 z Oseka přes Most a Louny do Rakovníka, linky U14 z Jirkova přes Chomutov a Žatec do Lužné u Rakovníka a víkendový provoz na trati z Chomutova do Vejprt. Počty spojů, které kraj objednává na těchto tratích pro dalších deset let, jsou stejné jako dosud. DLB na ně nasadí jednotky RegioSprinter, které bude mít dostupné.