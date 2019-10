„České dráhy ukončí prodej jízdenek ve stanicích Louny, Postoloprty a Žatec. V případě těchto tří stanic dochází ke zrušení našich pokladen kvůli nástupu soukromých dopravců,“ sdělila mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

V okrese Louny tak nezůstane jediná pokladna Českých drah, kdysi je přitom státní dopravce měl skoro na každém nádraží. Vlaky Českých drah z okresu totiž téměř vymizí. Z devíti tratí zůstanou jen na třech, a to na trasách Louny – Peruc – Kralupy nad Vltavou a Rakovník – Blatno – Bečov nad Teplou. Na obou objednává dopravu Středočeský kraj, ve kterém si České dráhy zachovají dominantní postavení. Jinak tomu je na regionálních tratích v Ústeckém kraji, kde jeho samospráva na základě výběrových řízení uzavřela desetileté smlouvy s jinými dopravci.

České dráhy budou pro Ústecký kraj nadále jezdit na trati Postoloprty – Louny – Litoměřice, z ostatních zmizí. „Od 15. prosince bude na trati Chomutov – Žatec – Lužná u Rakovníka jezdit dopravce Die Länderbahn CZ, ten bude jezdit i na trati Most – Louny – Rakovník. Na lince Žatec – Postoloprty – Most bude jezdit Regiojet,“ připomněla mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Oba dva noví dopravci se chystají otevřít na nádražích své pokladny, a to v Lounech a Postoloprtech. „Otevřeme pokladnu na hlavním nádraží v Lounech. Jízdenky bude jinak prodávat průvodčí přímo ve vlaku, u kterého bude možné platit i bezhotovostně,“ sdělila Renáta Molková ze společnosti Die Länderbahn.

„RegioJet otevře svou vlastní pokladnu v Postoloprtech,“ uvedl mluvčí tohoto dopravce Aleš Ondrůj.

Na trati Chomutov – Žatec – Blatno – Plzeň jezdí rychlíky, které si v roce 2016 ministerstvo dopravy objednalo u společnosti GW Train Regio. Pokladna tohoto dopravce je na hlavním nádraží v Žatci.

Na trati Doupovské dráhy mezi Podbořany, Krásným Dvorem a Kadaní jezdí sezonní turistické vlaky společnosti Railway capital, dopravu po Švestkové dráze mezi Mostem, Libčevsí a Lovosicemi zajišťuje její majitel, firma AŽD Praha. Ta na ní opět zavede pravidelnou veřejnou dopravu.

Sedm dopravců - jedna jízdenka

Od 15. prosince bude jezdit na kolejích v Ústeckém kraji celkem sedm dopravců. Co to znamená pro cestující, kteří přestupují mezi jednotlivými spoji? Podle vedení kraje se obávat nemusí. „Ve všech vlacích na území kraje budou platit integrované jízdenky Dopravy Ústeckého kraje, a to v papírové i elektronické podobě. S touto jízdenkou tak lze nejen využít vlak, ale také přestoupit na zelený autobus nebo se svézt hromadnou dopravou ve většině velkých měst v regionu,“ vysvětlila Magdalena Fraňková. Městské hromadné dopravy v Lounech ani Žatci do systému zapojené nejsou.

Ve vlacích Českých drah bude kromě tarifu kraje zachován i tarif tohoto dopravce i se slevami, které nabízí. Cestující si tak mohou zakoupit jednu nebo druhou jízdenku.