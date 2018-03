České středohoří prokoukne. Vysekání se dočká 277 hektarů

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) zedník. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 80 kč, mzda max. 120 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: místo výkonu práce: Jimlín 236, vyčení v zednickém oboru, zázemí stabilní firmy, stravenky, kontakt:po-pá od 7,00 do 17,00 telefonicky na č. 606353337. Pracoviště: Pp - stavby s.r.o., 440 01 Louny 1. Informace: Pavel Patta, +420 606 353 337.

Výroba - Zámečníci strojů zámečník autojeřábník. Požadované24 000 Kč

Zámečníci strojů zámečník autojeřábník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: místo výkonu práce: Počerady 61, řidič sk. C s platným profesním průkazem, jeřábnický, vazačský průkaz, svářecí průkaz, jeřábnický, vazačský průkaz, kontakt: tel.: 474332818, e-mail: veselska@esbas.cz, osobně v sídle firmy ESB a.s. Tušimice 10, Kadaň. Pracoviště: E s b a.s., provozovna výškov-počerady 61, 440 01 Louny 1. Informace: Lenka Veselská, +420 474 332 818.