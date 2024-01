Letošní udílení filmových ocenění Český lev bude mít opět žateckou stopu. Nominaci na prestižní studentskou Cenu Magnesia za nejlepší studentský film a zároveň na Českého lva za krátký film získal Petr Pylypčuk, rodák ze Žatce.

Filmová cena Český lev. Ilustrační foto | Foto: ČFTA

Letošní ceny rozdá Česká filmová a televizní akademie 9. března. Svého majitele opět najde i Cena Magnesia za nejlepší studentský film roku 2023. Na tuto cenu je letos nominovaný i žatecký rodák Petr Pylypčuk s filmem Osmý den.

„Snímek pojednává o členech náboženské sekty shromažďujících se u jezera v lese. Tam se připravují na křest, který se má konat další den. Hlavní postava snímku, dospívající Anna, má však své vlastní plány. Má plné zuby života ve striktní komunitě a touží po tom poprvé zažít svobodu,“ přibližuje zajímavý počin Jana Balharová z AMI Communications, mediálně zastupující Magnesii.

Režisér Petr Pylypčuk si zároveň může odnést i sošku Českého lava v kategorii Krátký film.

Zdroj: Youtube

FAMU Four (2023), trailer - Philippe Kastner, Petr Pylypčuk, Natálie Durchánková, Daria Kashcheeva Zdroj: YouTube.com/Pilot Film

„Námět ke mně přišel skrze střípky, ale i větší kusy informací od některých blízkých lidí, kteří jsou součástí vyhraněné náboženské komunity. Příběh filmu se odvíjí od specifické reálné situace, která mi posloužila jako inspirace" popisuje Petr Pylypčuk.

Režisér Petr Pylypčuk Zdroj: se svolením Jana Fiedlera/AMI CommunicationsJeho vztah k severočeskému regionu a Žatci, ze kterého pochází, je osobní i profesionální. Momentálně pracuje na svém celovečerním debutu, který se opět bude odehrávat v tomto regionu.

„V severních Čechách jsem vyrůstal uprostřed zajímavého koloritu lidí a situací, které mě silně poznamenaly, a to jak pozitivně, tak negativně. Měly zásadní dopad na můj vývoj i na to, co tvořím. Zároveň se svým životem a zkušenostmi snažím inspirovat a vědomě v nich hledat souvislosti, které mou tvorbou předávám dál,” říká režisér.

Pro Petra Pylypčuka je nominace na Cenu Magnesia velkou ctí a příležitostí ukázat svůj film širšímu publiku, ke kterému by se snímek jinak pravděpodobně nedostal. „Osmý den pojednává o velmi důležitých tématech hledání osobní svobody a vymezování se proti autoritářství a patriarchátu. Byl bych rád, kdyby mělo co nejvíce lidí možnost film vidět, protože je důležité o těchto věcech mluvit a nezavírat před nimi oči,” vysvětluje Pylypčuk. „Už nominace sama je velkou poctou, zvláště v konkurenci více než 80 přihlášených děl," doplňuje. Výhra by pro něj znamenala možnost věnovat se naplno přípravě svého aktuálního projektu.

Film mladého tvůrce zaznamenal úspěch i v zahraničí. Premiéru měl v květnu 2023 v sekci La Cinef na Filmovém festivalu v Cannes, nejnověji pak bude k vidění v hlavní soutěži krátkých filmů na Mezinárodním filmovém festivalu v Terstu.

Petr Pylypčuk je spolu s dalšími čtyřmi nominanty na Cenu Magnesia studentem FAMU. V souvislosti se školou zdůrazňuje především důležitost spolupráce s kolegy, kterou si během studia osvojil. „FAMU mě naučila, jak klíčová je spolupráce s ostatními. Právě spolupráce s nadanými lidmi dala mým filmům přidanou hodnotu." Jako svůj hlavní inspirační zdroj jmenoval Petr Pylypčuk Paula Thomase Andersona: „Jeho tvorba je výjimečná, nezařaditelná a nikdy se neopakuje. To je něco, na co jako autor aspiruji.”

Snímek Osmý den je již nyní k dispozici na VOD platformě FAMU Films a bude také k vidění na filmových festivalech před slavnostním vyhlášením cen.

Cena Magnesia Studenti uměleckých škol do kategorie Cena Magnesia hlásí své snímky se stopáží do 40 minut. Porota ve složení Alexandra Gabrižová (MIDPOINT Institut), Lenka Tyrpáková (Finále Plzeň / Pragueshorts), Pavel Horáček (Anifilm), Martin Horyna (MFF Karlovy Vary / Pragueshorts) a Vítězslav Chovanec (Czech Film Center) z nich do užšího výběru vybrala 20 krátkých filmů. O sošku v kategorii Cena Magnesia za nejlepší studentský film roku 2023 a finanční odměnu ve výši 100 000 Kč se uchází finálová pětice zvolená porotou složenou z představitelů ČFTA a zástupce Mattoni 1873. Vítěz bude vyhlášen 9. března 2024 na slavnostním předávání Českých lvů. Tvorba letošních pěti finalistů odráží kvalitní produkci studentů Filmové a divadelní fakulty Akademie múzických umění, jejíž studenti letos obsadili všech pět nominací. Tento ročník představí filmy Doprovázení Vojtěcha Konečného, Jsme v tom spolu Anny Wowra, Osmý den Petra Pylypčuka a dva animované filmy – Electra Darii Kashcheevy a Deniska umřela Philippa Kastnera.

Zdroj: Ladislav Bába