Pěstování česneku ve velkém se česnekář věnuje zhruba deset let. „Vnímal jsem velkou díru na trhu, protože je to komodita, která se k nám zhruba z devadesáti procent dováží,“ vysvětlil 44letý majitel farmy.

Zdroj: DeníkPlodinu pěstuje na 28 hektarech půdy rozprostřených na polích od Strupčic po Podbořany a Žatec, kde také provozuje prodej "ze dvora". Jen před pár lety obhospodařoval česnek dokonce na 43 hektarech. "Stále patřím mezi tři čtyři největší pěstitele v zemi, kteří hospodaří na více než dvaceti hektarech. Ostatní jsou na Moravě,“ dodal.

Jeho česnek se ovšem od toho moravského liší. „Je to díky půdě, v jaké se pěstuje, a podnebí. U nás na severu je chladněji a je tu srážkový stín, proto zdejší česnek nevyroste do obřích velikostí,“ popsal česnekář. „O to je ale pálivější,“ vyzdvihl. Proto má rád odrůdy Karel IV. a Havel, které patří k těm nejostřejším.

O česnek se pěstitel zajímá na každém kroku. Pěstuje ho a také ho často jí. A nejen doma. „Mám ho rád. V restauraci si vždy dávám česnečku nebo maso na česneku. Myslím si, že je i v jídle poznat, jak je česnek kvalitní a jestli byl dobře uskladněný,“ je přesvědčený.

Vše o palčivé plodině ví také manželka farmáře a jejich čtyři děti. Sází ji, sklízejí, stříhají a splétají do copů. Brigádně na polích pomáhají studenti i cizinci, především Ukrajinci.

S tím, že jednou bude zemědělec, Lukáš Stránský vyrůstal od mala. Následoval tak svého otce i dědu. Různé plodiny pěstoval už v útlém mládí. Dnes vlastní farmu, na které pěstuje nejen česnek, ale také pórek, luskový hrášek, jahody a mnohé další. Rozkládá se na Žateckém poli mezi královským městem a Radíčevsí. Lidé si chodí pro živé vitamíny právě tam, využívají i samosběr a možnost koupit si nejrůznější produkty od medu po česnekovou pastu v tamním obchůdku. Objednávky je ale možné dělat také přes e-shop.

Kromě pěstování plodin se farmář věnuje i chovu hovězího dobytka na maso. Skot má ve Strupčicích, Sušanech i Březně. Pro trávení dovolených je takový rodinný podnik silně limitující, Lukáš Stránský ale nelituje. „Vedení vlastní farmy je životní styl,“ věří.

Slavnosti česneku ve Strupčicích

Na úspěšné plodině farmáře stojí slavnosti česneku ve Strupčicích, které se pořádají vždy v září. Obec je spojuje s oslavami svatého Václava. Lidé tam mohou nakoupit česnek, speciality z něj a poměřit se v soutěži v pojídání česneku. Na programu bývá zábava pro děti včetně pouťových atrakcí a nejrůznější vystoupení.