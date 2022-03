„Pokud zaprší, je znát úbytek lidí. Ti se zase vracejí, až cesty vyschnou. A řidiči aut, kteří k nám přijedou, o špatném stavu cest mluví skoro všichni,“ řekl vlastník bývalé výletní restaurace v Lužeradech Zdeněk Bačkora. Samotu opravuje, v jejím areálu se konají svatby, oslavy a hudební akce. V sezoně má pro kolemjdoucí a cyklisty otevřený stánek s občerstvením. „Slova o opravě cest slýchám už několik let, vnímám, že se na nás město úplně nevykašlalo, ale jde to hodně pomalu,“ dodal.

Na stavu cest se negativně podepisuje také technika, zvláště zemědělská, která se po nich pohybuje. „Zvláště po deštích se těm cestám spíš vyhýbám, těžko se v tom blátě projíždí,“ popsal cyklista Zdeněk Lánský z Loun.

Vedení Loun pomalé tempo přípravy oprav cest přiznává. „Příprava jde velmi pomalu, cesty jsou v majetku několika vlastníků. Navíc na některých místech jejich skutečné trasy neodpovídaly zákresům v katastrálních mapách,“ přiblížil lounský starosta Pavel Janda. Radnice nechce dávat peníze na opravy cest, které nejsou v jejím majetku. Proto usiluje o koupi pozemků, výměnu nebo alespoň dlouhodobé pronájmy. Aktuálně v této souvislosti řeší například dlouhodobý pronájem se Správou železnic.

V Žatci letos chtějí prodloužit cyklostezku na pravém břehu Ohře

Loni se město domluvilo s firmou, která staví dálnici u Loun, na navezení stavebního recyklátu na část cesty. Ani tento povrch ale není ideální. „Naším cílem je, aby byla v lepším stavu, než je teď. Lužerady jsou přirozenou vycházkovou lokalitou Loun, město by nemělo na stav cest rezignovat,“ zdůraznil starosta. Zároveň ale připustil, že oprava cest v lokalitě není pro město prioritou. „V samotných Lounech máme někde chodníky čtyřicet let staré, na jejich opravy klademe větší důraz,“ zmínil s tím, že letos město žádanou opravu cest v Lužeradech nechystá. „Je to spíš otázka dalších let,“ řekl.

Kromě pěších a cyklistů jezdí do Lužerad majitelé zahrádek nebo řidiči aut mířící do samoty Lužerady. V jejím areálu se během léta konají svatby, o oblíbenosti místa mezi snoubenci vypovídá fakt, že jsou téměř všechny termíny pro letošek zamluvené. „Finišujeme s rekonstrukcí původního dřevěného altánu, který budou mít účastníci svateb k dispozici při nepřízni počasí. Práce se protáhly, dokončujeme je, kvůli tomu zahájíme letošní sezonu s občerstvením o něco později, až po velikonocích,“ sdělil Zdeněk Bačkora. Opět počítá s nabídkou grilovaných a dalších jídel a pití.