Do konce roku totiž musí vedení ČEZ o elektrárně nějak rozhodnout. Podle šest let staré smlouvy na nákup uhlí z dolu Vršany má na její koupi opci společnost Vršanská uhelná. Pokud ČEZ prodej neodmítne, začne automaticky platit klauzule, podle níž Počerady v roce 2024 přejdou na Vršanskou uhelnou za předem dohodnutou cenu dvě miliardy korun.

Obě společnosti k možnému prodeji zatím mlčí. „Zatím k tomu nejde nic říct,“ reagoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. „Postup obou stran ve věci prodeje Elektrárny Počerady definuje platná smlouva mezi Vršanskou uhelnou ze skupiny Sev.en Energy a ČEZ. V tuto chvíli žádná další jednání nevedeme,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Gabriela Sáričková Benešová.

Ekologům je Elektrárna Počerady už delší dobu trnem v oku, její případný přechod do soukromých rukou jim vadí. Hnutí DUHA a Greenpeace nedávno upozornily, že prodej elektrárny podnikateli Pavlu Tykačovi a její další dlouhodobý provoz by rozvrátil klimatickou i energetickou strategii státu. „Prodej největší uhelné elektrárny firmě podnikatele Pavla Tykače by byl projevem čisté nezodpovědnosti. Tykačova firma chce plýtvavou elektrárnu provozovat desítky let a dopady na klima či naše zdraví ji zajímat nebudou,“ sdělil programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh. Elektrárna Počerady spaluje pět milionů tun uhlí ročně, ale kvůli nízké účinnosti celé dvě třetiny energie proletí podle ekologů bez užitku komínem. „Počerady jsou největší a nejšpinavější elektrárna, kterou český stát prostřednictvím firmy ČEZ provozuje. Je to největší producent toxické rtuti i skleníkových plynů. Není možné, aby tak špinavý provoz byl převeden do soukromých rukou,“ uvedl mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek.

Ekologičtější elektrárna

Společnost ČEZ v minulých letech investovala do ekologizace elektrárny, další modernizace má v plánu. „Současné emisní limity Elektrárna Počerady splňuje, a to i díky proběhlé modernizaci týkající se snížení oxidů dusíku,“ poukázal Ladislav Kříž.

Jaký bude další osud elektrárny, nesdělil. „Zatím není úplně přesně daný horizont ukončení provozu elektrárny. V energetice se v poslední době vše mění velice rychle a zvláště uhelná energetika je pod silným tlakem. Řada států ohlásila ústup od využívání uhlí s ohledem na klima,“ vysvětlil.

Není ale vyloučena ani další modernizace elektrárny. „Investice nutné k dodržení ekologických limitů jsou na příští období pečlivě naplánovány a částečně už i smluvně zajištěny. Je přitom jedno, zda dojde k naplnění prodejní smlouvy z roku 2013 a elektrárna tak přejde pod nového vlastníka, nebo tento prodej bude zrušen,“ dodal mluvčí elektrárny.

Letos na podzim podle něj proběhne v elektrárně modernizace výrobního bloku číslo 3. Zbylé tři bloky, aby dodržely limity tuhých znečišťujících látek a oxidů síry, ČEZ zmodernizuje v příštím roce. „Co se týče rtuti, tak v současné době hledá expertní skupina nejlepší technické řešení pro všechny uhelné zdroje v rámci ČEZ, jak snížení na požadované limity docílit,“ zmínil.

Co se týče limitů oxidů dusíku, ty je Elektrárna Počerady schopna podle mluvčího plnit už nyní.