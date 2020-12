Baví ho práce se dřevem, miluje procházky po lese. A tak se rozhodl mít vlastní. Před lety byl na prodej poměrně velký pozemek vedle jeho chalupy, kde tehdy bývalo pole. Koupil ho a vysazuje na něm les. „První rok jsem vysadil tisíc sazenic stromků, smrky a borovice. Každé další roky pak také po tisícovce. Teď tu roste zhruba pět tisíc stromů, chtěl bych z toho mít takový lesopark. S výsadbou mi pomáhají kamarádi Péťa a Plumpík,“ vysvětlil Luděk Černý.

Stromky kupuje jako deseticentimetrové na východě Čech. „Pro mě je to pracovní a psychický relax. Je tady klid a pohoda, na jaře tu létá spousta ptáků, v létě a na podzim je v okolních lesích spousta hub. Pozemek je na pěkném místě na kraji vesnice, když je dobrá viditelnost, vidím odtud až na krušnohorský Klínovec,“ neskrývá nadšení.

Mladý les musel oplotit, aby stromky neokusovala zvěř. Některé v sušších letech zašly, proto musel do řad sazeničky někde opět vysadit.

Jako v každém mladém lese jakmile sazeničky povyrostou, je třeba stromky prořezat, aby ostatní měly dostatek světla a mohly růst. Luděk Černý se rozhodl, že stromky „navíc“ nabídne jako vánoční. Letos poprvé si k němu mohou zájemci přijet ho uříznout, k dispozici je balička. Jednotná cena za stromek je 300 korun, za zabalení je poplatek 30 korun. K dispozici jsou smrky stříbrné a borovice černé.

„Lidé chodí, hlavně rodiny s dětmi. Sami si vyberou, jaký chtějí, jak velký. Je to takové netradiční, není to hromada uřezaných stromků někde u marketu. Zájemci si mohou také zatím jen vybrat, stromek označit a uříznout si ho až před vánocemi. Do svátků tady budu každý víkend,“ popsal Luděk Černý.

Pro stříbrný smrček si tam před pár dny přijela také Monika Trinerová ze Žatce s rodinou. „Musím pochválit milý přístup, tak velký výběr jsem dlouho neviděla. Smrček máme ve stojanu s vodou, zdobíme ho těsně před Štědrým dnem,“ popsala.