Arthrogryposis multiplex congenita. To je vrozená vývojová vada, se kterou se před devíti lety narodila Terezka z Čepiroh u Mostu. | Foto: se svolením rodiny

Dívka navštěvuje třetí třídu 10. základní školy v Mostě, nedávno se povedlo ve sbírce na Donio.cz s názvem „Pomohli jste Terezce a její mamince po schodech“ vybrat 355 tisíc korun na schodišťovou sedačku. V okálu, kde rodina bydlí, ji odborná firma umístí v nejbližších dnech. Terezce umožní přesun z přízemí do patra domu. Kvůli cestám do školy, na cvičení a lékařům by rodina potřebovala větší auto uzpůsobené pro vozíčkáře.

Rodiče Terezky věří, že se opět povede peníze, potřeba je tentokrát zhruba půl milionu korun, získat díky štědrosti dárců. A to při charitativních akcích ve spolupráci s modelkou Romanou Paulusovou.

První se chystá teď v sobotu 23. března na žatecké Moskvě. Nese název Terezčina cesta za pohodlím a v restauraci kulturního domu začíná ve 13 hodin. Určena je pro děti a dospělé. Na programu jsou různé soutěže, vystoupení kouzelníka, superhrdinů, chybět nebude herní koutek, přehlídka svatebních šatů, večer zábava pro dospělé s živou hudbou. „Vstup bude v dobrovolné výši, veškerý výtěžek z akce půjde na transparentní účet na podporu rodiny Terezky. Vymýšlíme různé charitativní akce, při kterých se pokusíme vybrat pro ně peníze na auto. Budeme v této souvislosti rádi, když nám někdo nabídne jakoukoliv spolupráci, i dlouhodobou,“ sdělila Romana Paulusová.

V regionu je známou modelkou, charitativních projektů připravila už několik. „Podílí se na nich tým lidí, spolupracují s námi také zpěvák Jakub Smolík nebo herec Zdeněk Podhůrský,“ přiblížila.

Terezka se narodila s vrozenou vývojovou vadou, v roce prodělala první operaci achillových šlach. Do budoucna ji čeká znovu i operace kolen. Přestože tyto operace prodělá, ztuhlost se časem vrací a na operace musí znovu. Trochu jí pomáhá Vojtova metoda, kterou cvičí v Mostě od narození. „Terezka je na vozíku a potřebuje neustálou péči a pomoc. Musím ji vysadit na toaletu, vyčistit jí zuby, učesat a obléknout. S jídlem je to obdobné, jelikož jí visí bezvládně ruce podél těla. Neohne je, protože má srostlé lokty a chybí jí biceps, triceps a ramenní svaly, od zápěstí jsou ručičky zdeformované. Dávám jí tedy i najíst,“ popsala matka Terezky Alena Bringlerová.

Ve škole má asistentku, která jí také se vším pomáhá. „Jak Terezka roste, už se pomalu nevejde do auta, nemůže totiž ohnout nohy v kolenou. Proto bychom potřebovali větší auto uzpůsobené pro vozíčkáře. S Terezkou jezdíme do školy, na cvičení, do nemocnice v Motole,“ vysvětlila Alena Bringlerová. Všem dárcům, kteří ve sbírce na schodišťovou sedačku přispěli, bylo jich přes šest set, nebo tak učiní při nějaké charitativní akci připravované na pomoc Terezce a její rodině, moc děkuje.