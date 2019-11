Bára, Lucky, Preclík, Tomio, Zero, Bruno… A další a další. O desítky psů a dalších zvířat se pod vedením Davida Kubalíka pečlivě starají v útulku v Jimlíně. Je to nikdy nekončící práce. Pořád dokola. Pomáhat, přijímat další opuštěné mazlíčky, pečovat o ně, krmit je, čistit, nabízet k adopci, předávat novým majitelům, ale i vytrvale se starat o ty nechtěné, které si domů nikdo nebere.

Útulek pro kočky v Jimlíně zahájil činnost v roce 2002. O psy se tam začali starat v roce 2004. „Pro psy a kočky jsme tu především. Ale umíme se postarat i o mnoho dalších zvířat. Máme tu místa pro zvířata, jako jsou ještěrky, králíčci, hadi, ale i pro hospodářská zvířata. Krávy, prasata, kozy,“ představil zařízení David Kubalík.

Čas od času tam tak pečují třeba i o hady. Většinou se k nim dostanou tak, že majitel zemře a rodina se o ně nechce nebo neumí postarat. Nejvíce ale mají v Jimlíně psů. O ty se starají především. V péči jich mají desítky.

Útulky napříč regionem se shodují v tom, že doba, kdy se kotce nejvíce zaplňovaly po Vánocích, kdy se lidé zbavovali nevhodných dárků, je naštěstí pryč. „Už to tak není. Vánoce už nejsou tím nejhorším obdobím. Dřív to tak ale bylo. Leden býval nejhorší, nejvíce naplněný. Hodně kvůli Vánocům a špatným dárkům. Ale také kvůli útěkům po petardách na silvestra. Už se to ale změnilo, leden už není takový strašák,“ popsal šéf jimlínského útulku.

Kdy je tedy nejvíce plno? „Nejde to určit. Je to hodně nárazové, už žádné období nevyčnívá. Nejde říct, že třeba březen nebo květen. Jeden rok je třeba v květnu obrovské množství psů, další dva roky je klid. Už nejsou takové vlny jako dříve, kdy jsme věděli, že bude psů hodně. Je to teď opravdu náhodné, nárazové,“ vylíčil Kubalík.

Peníze poslouží lépe při úklidu

Vánoce se blíží, lidé mohou obdarovat i opuštěné mazlíčky v Jimlíně. Většině lidí, když chtějí pomoci, se asi vybaví pytle granulí. „Krmivo není to, s čím potřebujeme pomoci nejvíce. Máme smlouvy s dodavateli a díky tomu pytel granulí seženeme třeba i o polovinu levněji, než je běžně v prodeji. Takže když nám někdo přiveze granule, zbytečně přeplatí. Ty peníze by šly investovat do něčeho jiného,“ upozornil Kubalík.

A co nejvíce v útulku potřebují? „Je několik možností pomoci. Jednou z nich je přispět na transparentní účet. Pokud nám lidé chtějí něco dát, je nejlepší nejdříve zavolat. Aktuálně můžeme něco potřebovat, třeba pro štěňata. Můžeme se domluvit. Co je ale nejjistější a potřebujeme to pořád, jsou dezinfekční prostředky. Těch spotřebujeme několik litrů denně, máme velké množství kotců. Dezinfekce a čistící prostředky nám vždy pomohou,“ prozradil Kubalík.

Při své práci se setkává i s nepříjemnostmi. Třeba s pokousáním. Odchytávat musí také agresivní psy. „Někdy jsme měsíc nebo dva bez kousnutí a pak přijde pes, který řádí a pokouše dva lidi najednou. Někdy jsou z toho jen modřiny, jindy prokousnou i kůži,“ popsal. Vyvrací také zažité tvrzení, že pes, který štěká, nekouše. „Ne, to vůbec. Plno psů zaštěká a ještě vás u toho pořádně kousnou,“ dodal.