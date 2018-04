Chlapcův život vyhasl na dálnici, finanční sbírka má pomoci jeho babičce

Peruc - Sbírku vypsal městys Peruc. Pomoci se rozhodla i církev.

K velké tragédii došlo nedávno na dálnici D7 Praha – Chomutov nedaleko Slaného. Při dopravní nehodě zemřel chlapec z Telců na Lounsku, auto řídil jeho dědeček. Pro prarodiče, kteří se o Dana starali a vychovávali, velká životní rána.



Městys Peruc, pod které Telce spadají, vyhlásil finanční sbírku na podporu Hany Hubáčkové, babičky zemřelého chlapce. „Finanční sbírka má pomoci s uhrazením výdajů na pohřeb a zřízením hrobového místa. Je možné přispět přímo na finanční účet nebo do kasičky, která je umístěná na perucké radnici,“ sdělil místostarosta Jan Vnouček. Sbírka trvá do 30. dubna letošního roku.



Tragicky zemřelý chlapec chodil do druhé třídy perucké základní školy. „Impuls k vyhlášení sbírky vzešel od rodičů, jejichž děti do školy docházejí,“ dodal místostarosta.



Pomoc se rozhodla i Církev československá husitská. Ta ve své kapli v Peruci uspořádá v neděli 15. dubna od 14 hodin koncert.

„Zazpívá chrámový pěvecký sbor při husitském kostele v Lounech. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na účet sbírky,“ sdělil za organizátory Miroslav Blažek z Peruce.

K tragédii došlo nedaleko Stehelčevsi. Auto jelo ve směru z Prahy na Slaný, když z nenadání havarovalo. Chlapec utrpěl velmi vážná zranění, kterým i přes snahu záchranářů na místě podlehl. Řidič, jeho 55letý dědeček, se zranil lehce. „Provedená dechová zkouška na alkohol byla negativní. Co bylo příčinou dopravní nehody je předmětem šetření,“ uvedla tehdy mluvčí kladenské policie Jana Šteinerová.



Proč k havárii Renaultu Megane došlo, vyšetřuje policie doteď. I téměř měsíc po tragédii. „K předmětné dopravní nehodě jsme po provedení prvotních úkonů přibrali znalce z oboru doprava k vypracování posudku. Tento posudek pak bude rozhodující pro další postup policejního orgánu, tedy i pro případné sdělení obvinění a pro přesné určení příčiny dopravní nehody,“ sdělila tento týden na dotaz Deníku policejní mluvčí Michaela Richterová.



Finanční sbírky na pomoc svým obyvatelům vyhlásily v poslední době i jiné obce v okrese Louny. Například Petrohrad na Podbořansku. Během pouhých dvou dní zemřeli oba rodiče desetileté Elišky Míkové. Dívenky se ujala její dospělá sestra, za kterou se odstěhovala do Prahy. V Petrohradě na Elišku nezapomněli, než dospěje, chtějí ji finančně podporovat.

„Chtěli bychom penězi, které se vyberou, dlouhodobě Elišku podporovat. Chtěli bychom jí přispívat na její školní i mimoškolní aktivity, například kroužky. V Praze je mnoho možností, mnohdy ale nejde o levné záležitosti,“ vysvětlila starostka Petrohradu Jitka Dondová. Na účtu se shromáždilo několik desítek tisíc korun, přispěli jednotlivci, firmy i obce z okolí.



Sbírka na podporu své obyvatelky v těžké životní situaci proběhla také v Měcholupech na Žatecku. Martina Dvořáková měla v zatáčkách u nedaleké Deštnice těžkou nehodu. Do jejího auta narazilo vozidlo, jehož řidič nezvládl řízení. Martina utrpěla velmi vážná zranění. Ve sbírce, která už skončila, se pro ni vybralo 267 tisíc korun. Za tyto peníze si mohla žena nakoupit různé zdravotní pomůcky, které jí pomáhají zvládat trvalé následky z nehody.

„Všichni dárci mi obrovsky pomohli, jak penězi, tak i psychicky. A nejen mně. Díky podpoře všech dobrých lidí mohu ukazovat všem dalším podobně postiženým pacientům, že i oni mohou mít podobnou pomůcku, mohu jim předávat víru a naději ve zlepšení. A to jsou cenné hodnoty. Moc všem děkuji,“ sdělila Martina Dvořáková.