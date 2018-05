Chlazení zimního stadionu dosluhuje, výměna se chystá za rok

Louny - Provoz zimního stadionu v Lounech ohrožený není, město už plánuje opravu technologií.

Zimní stadion v Lounech. Ilustrační fotoFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Technologické zařízení zimního stadionu v Lounech už je na konci životnosti. Město coby jeho vlastník plánovalo opravu už loni, ještě však neproběhla. Další sezona by ale ohrožena být neměla.

Vysloužilý kondenzátor se vymění letos, k plánované rekonstrukci celého chladicího systému zřejmě dojde v příštím roce. Některé části strojovny zimního stadionu pocházejí z počátku 70. let 20. století. „Pravidelně sice provádíme údržbu, ale zastaralost zařízení je velká. Náhradní díly se shánějí čím dál obtížněji a pokud by došlo k nějaké havárii, mohl by nastat větší provozní problém,“ vysvětlil Radek Příhoda, ředitel Správy sportovních zařízení města Loun, která se o stadion stará.

Zimní stadion prošel v minulosti řadou oprav, k těm větším patřilo zateplení a výměna střechy. K chystané změně systému chladicího zařízení zatím ale nedošlo. Zadávací řízení na celkovou rekonstrukci chladicího systému na stadionu město loni zrušilo, a to kvůli nejasnostem v projektové dokumentaci, které by mohli dodavatelé považovat za diskriminační. Nové zatím město nevypsalo. „S ohledem na riziko havárie kondenzátoru, který je kvůli svému stáří na konci provozuschopnosti, jsme vypsali výběrové řízení na jeho výměnu za nový. Ten bude sloužit jak pro současný provoz, tak pro nový,“ poznamenala vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

Výběrové řízení už město úspěšně uzavřelo a nyní čeká na podpisy smlouvy o dílo. „Práce na výměně kondenzátoru jsou naplánované od června do srpna letošního roku,“ dodala Sunkovská.

Oprava za miliony

Letos na podzim chce radnice vypsat nové výběrové řízení na firmu, která provede celkovou rekonstrukci chladicího systému za několik milionů korun. Aby zamezila dřívějším nejasnostem, vytvoří dokumentaci podle předem stanovené technické specifikace, kterou pro město udělá odborný konzultant. „Záměrem je vypsat výběrové řízení na podzim letošního roku, aby práce mohly začít po skončení sezony na stadionu příští rok v březnu,“ sdělila Blanka Sunkovská. Vše by mělo být hotové v srpnu příštího roku, aby mohl stadion do další sezony vstoupit s novým chladicím zařízením.

Zimní stadion v Lounech s umělou ledovou plochou, tehdy ještě bez zastřešení, vyrostl v první polovině 60. let 20. století. Použitá technologie tvorby ledu byla první v tehdejším Československu.

V letech 1983-1985 došlo na zastřešení zimního stadionu. Dnes patří k významným a oblíbeným sportovním centrům v regionu. Během sezony od září do března ho každý měsíc využívají tisíce návštěvníků, kteří buď sami aktivně sportují na ledové ploše, nebo třeba přicházejí jako diváci na hokejové zápasy.

Za celou jednu sezonu si chodí v Lounech v posledních letech na zimní stadion zabruslit vždy v průměru kolem osmi až devíti tisíc lidí. Louny jsou jediným místem v okrese, kde zimní stadion je.