Vzhledem k událostem na Ukrajině se z pátečního slavnostního zahájení stavby řada z pozvaných hostů kvůli jiným pracovním povinnostem omluvila, chyběl hejtman Ústeckého kraje nebo ministr dopravy. „Přípravu staveb dálnic provázejí v Česku velké problémy, jak se ukazuje, není to nic proti tomu, co se nyní děje na Ukrajině. Za naše problémy s dálnicemi můžeme být ještě rádi,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Zda bude mít konflikt nějaký vliv na výstavbu dálnic v Česku, v tuto chvíli prý odhadnout nedokáže. „Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Je pravdou, že řada firem, které u nás staví dálnice, má zaměstnance z Ukrajiny. V době covidu, když se zavřely hranice, se k nám pracovníci ze Slovenska nebo Ukrajiny nedostali a firmy problémy měly. Na druhou stranu se může stát, že dojde k masivnímu přílivu uprchlíků a pracovních sil bude dost. To v tuto chvíli je ale těžké predikovat,“ sdělil Mátl.