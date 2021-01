Čtyři a půl kilometru dlouhý úsek u Chlumčan na dálnici D7 Praha – Chomutov, šest a půl kilometru nové dálnice D6 Praha – Karlovy Vary u Krupé nebo obchvat Žiželic na silnici I/27 Most – Žatec. To jsou tři stavby, které chce v roce 2021 zahájit Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD). Po jejich dokončení se řidičům z okresu Louny zlepší spojení s Prahou a mezi Mostem a Žatcem, zároveň si od husté tranzitní dopravy uleví v Žiželicích.

Dostavba dálnice D7 na obchvatu Loun | Foto: Ladislav Bába

Úsek u Chlumčan spojí hotovou část u Sulce a právě budovanou dálnici u Loun. V současné době probíhá výběrové řízení na firmu, která dvoumiliardovou zakázku získá. „Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo vypsáno 29. června. Jako základní termín pro podání nabídek bylo stanoveno datum 28. srpna. Kvůli doplňujícím dotazům došlo k opětovnému posunu termínu. V průběhu prosince platil nový termín pro podání nabídek do 14. ledna 2021,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký. Stavebně nejnáročnější část celé trasy bude nový dálniční most přes Smolnický potok, který vyroste vedle toho nynějšího na trase Praha – Louny. Dálnice u Chlumčan by měla být v provozu v roce 2023.