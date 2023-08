Pěstitelé na Žatecku čekají průměrnou úrodu chmele, déšť pomohl v dubnu i nyní

ČTK

Pěstitelé očekávají průměrnou úrodu chmele. Výnosy budou lepší než v loňském roce, který byl pro chmelaře nejhorší za deset let. Pomohl déšť v dubnu i nyní. První rozbory prokázaly růst alfa hořkých kyselin u nejrozšířenější odrůdy Žatecký poloraný červeňák, kvalita tak roste. Sklizeň začne později než v jiných letech, do chmelnic nemohou traktory s česačkami nyní vjet. Zaznělo to na statku ve Stekníku u Žatce při tradičním chmelařském dni.

Ve Stekníku na Žatecku se konalo každoroční tradiční setkání chmelařů. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý