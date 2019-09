„Správa státního zámku Stekník připravila na 14. a 15. září speciální program. Ve spolupráci s Chmelařským institutem a organizací Místa zblízka se slavnostně otevřou chmelové stezky ve Stekníku. Chystá se komentovaná prohlídka nových naučných stezek, které návštěvníkům představí chmelovou krajinu, historii pěstování a zpracování chmele a zajímavosti obce Stekník,“ přiblížil Jiří Kašpar ze Správy státního zámku Stekník.

Prohlídku povede botanik Jan Albert Šturma, který s organizací Místa zblízka spolupracuje. „V kontrastu s tím, že se Žatec snaží v souvislosti s historií chmelařství o zapsání na seznam UNESCO, nám přišlo, že není tato tematika rozsáhle zpracována. Proto jsme oslovili zámek Stekník a Chmelařský institut v Žatci, zda by měli zájem na vytvoření chmelových stezek,“ popsal Šturma.

Chmelové stezky nejsou klasickou naučnou trasou. V krajině jsou jen očíslované kůly s QR kódy, informace se lidé dozvědí až po jejich načtení mobily. Tedy žádné cedule s textem. „Takhle je možné přinést víc informací. Navíc se o chmelu ví rok od roku víc. Chceme, aby se údaje daly lehce aktualizovat. Také jsme nechtěli cedulemi v terénu kazit génius loci místa,“ vysvětlil Šturma.

Na začátku stezky ve Stekníku je úvodní tabule, u které časem přibude krabička, kde bude i tištěná verze. Tyto texty by měly být postupně i v informačních centrech v Žatci a okolí.

Program také v Lounech a Žatci

Otevření stezek není jediným programem, který se ve Stekníku o víkendu chystá. Další připomene 80. výročí začátku druhé světové války. „Od sobotního odpoledne se v zámecké zahradě uskuteční výstava historické vojenské techniky a předmětů s vojenskou tematikou. Majitelé vozidel rádi povypráví o jednotlivých exponátech, jejich údržbě a historii. Výstava bude pokračovat i v neděli, kdy ji doplní komentované prohlídky lehkého opevnění v zámecké zahradě,“ sdělil Jiří Kašpar.

Do Dnů evropského dědictví se v sobotu zapojí také v Žatci a Lounech. Vyvrcholením programu v Žatci bude v 16 hodin inscenace příjezdu českého krále Fridricha Falckého, na které se budou podílet místní i přespolní historické soubory. „Letos je tomu totiž přesně 400 let, co se tato významná událost v Žatci odehrála,“ informovalo žatecké muzeum. Slavnost otevře běžně nepřístupné objekty a zákoutí širšího centra Žatce. Zájemci si prohlédnou téměř dvě desítky dvorků, připravuje se v nich různorodý program.

Oslavy v Lounech se ponesou v duchu 130 let od založení tamního muzejního spolku. Zároveň bude zpřístupněna řada památek ve městě, v plánu jsou komentované prohlídky.

Dny evropského dědictví v Žatci

14. září 2019

13 – 18 hodin

vstup dobrovolný



Otevřené objekty:

Hlavní budova muzea, Husova 678

13:00 Když jsem šel poprvé do školy - vernisáž výstavy slabikářů z celého světa ze sbírky Ing. Zdeňky Markovičové z Vyškova

13:30 - 18:00 dílničky pro děti

16:00 scéna příjezdu krále Fridricha Falckého do Žatce s tancem a dobovou hudbou v podání spolku Plzeňští a ZUŠ Žatec



Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, Hošťálkovo náměstí

- prohlídky kostela, včetně vstupu na kúr

- varhanní hudba a povídání s M. Ryskou



Městské divadlo Žatec, Dvořákova 37

- výstava ke 170. výročí žateckého divadla

- prohlídky Brázdovy opony

Žatecké dvorky

1. KULINÁŘSKÝ, Josefa Hory 95

- stánky s občerstvením: SOU a SOŠ Žatec



2. ARCHEOLOGICKÝ, Hošťálkovo náměstí 135

- archeologická výstava a keramické dílničky



3. HUDEBNÍ (PESTROFEST), Hošťálkovo náměstí 136

14:30 The Little Bit Band

16:00 Majerovy brzdové tabulky

17:30 Frajara putika

19:00 Bug n Dub

20:30 Brass Band Rakovník



4. BANÁNOVÝ, Hošťálkovo náměstí 64

- promítání fotografií z koncertů v Banánu 1993 - 2004



5. HISTORICKÝ, Náměstí Svobody 53 a 54

- rychlokurz gotického tance v režii souboru Mariane z Libčice nad Vltavou

- Gymnázium Žatec: interaktivní historický kvíz

- občerstvení GSOŠ Podbořany



6. KNIHOVNICKÝ, Náměstí Svobody 52

- Městská knihovna Žatec: tvořivé dílny pro děti a výroba vlastní placky pomocí razidla, čítárna na hradbách, společné bubnování

- Kamarád Lorm: prodej výrobků ze své dílny



7. DUHOVÝ, Náměstí Svobody 149

- malování Ebru s Tess Cemelovou

- sraz "slimerek" @slimeapplle a @slime_by_annazonka, @slime_only_by_viki_agi_ a další

- prodej slizů, povídání a soutěže



8. FARMÁŘSKÝ A PÍSNIČKOVÝ, Jiráskova 151

- prodej produktů z farmy Štastný Radíčeves

- písničkářka Jolana



9. PUTOVNĚ VÝSTAVNÍ, Náměstí Svobody 1

14:00 vernisáž výstavy Má vlast cestami proměn



10. KAVÁRENSKÝ, Náměstí Svobody 43

- Vladimír Vlach: #zateckedrobnosti, výstava fotografií

- hudební produkce na pianino

- představení projektu Piano od Elišky

- Vičické vinařství Mikulášek: zpracování hroznů, ochutnávka vín, hroznového moštu a burčáku

- občerstvení od místních farmářů a výrobců potravin



11. VIZIONÁŘSKÝ, Náměstí Svobody 9

- A dál? + NPÚ: diskuze na téma Žatec a UNESCO

- sběr podnětů do pocitové mapy města

- Žatecké domy očima studentů FA ČVUT: výstava absolventských prací



BUSKING SCÉNA V PODLOUBÍ v režii spolku ŽOK

13:00 Jakub Rudolf / Miroslav Čermák

15:00 Barbaruna

16:30 Ukulele Jack



12. ODDYCHOVÝ, Dvořákova 31 (proti divadlu)

- občerstvení od p. Kákony, tradiční maďarské trdelníky, Mňamky od zrzky

- obří bubliny

- prezentace spolku Občasné sdružení

- prodej obrazů, bižuterie a malovaných kamenů Miroslavy Ježkové



13. TVOŘIVÝ, Dvořákova 24

- prezentace ZŠ a MŠ Dvořákova - výtvarná a hudební tvorba žáků školy, tvořivé dílny a soutěže

- prodejní stánky - originální zero waste textil, dekorace z pískovce…

- Drátované stromy života



14. EKOVÝCHOVNÝ, za kuželnou

- Město Žatec: poznávání částí přírody a osvěta třídění odpadů: bioodpad, proč jej třídit, jak vyrábět kompost, ukázky kompostování,

jeho základní pravidla, jak kompost využít a co se v něm děje



15. CHMELOVÝ, Masarykova 356

13:00 - promítání filmu Starci na chmelu

- promítání krátkých filmů o Žatci a chmelu

- prohlídky výstav o dějinách sladovnictví

- chrámové pivo z Pivovaru U Orloje



16. HASIČSKÝ, Chmelařské náměstí 347

- prezentace Hasičů Žatec, ukázky techniky …



17. KAKTUSÁŘSKÝ, Masarykova 337

- prohlídky sbírky sukulentů a kaktusů M. Kaloše



18. POTISKOVÝ, Náměstí Prokopa Velkého 1950

- AKCE KANÁL: výtvarná dílna pro děti i dospělé = kanálové poklopy jako grafická matrice s Alicí Tomáškovou a Ivou Mottlovou

- trička a plátěné tašky možné zakoupit i na místě



Zdroj: muzeumzatec.cz

130 let musejního spolku v Lounech

14. září 2019

Pivovarská ulice v Lounech

vstup zdarma

10.00 Zahájení

10.15 Flašinetář

10.45 Execírka Rakouskouherské armády

11.00 Staročeská hudba

11.30 Kejklíř Lukáš

12.00 Tanečnice Siderea

12.30 Kouzelník Harden

13.00 Historický spolek města Bíliny – verbování rekrutů

13.30 Gotika – historický šerm

14.00 Staročeská hudba

14.30 Kejklíř Lukáš

15.00 Fedrfechtýři – praporová show

15.30 Tanečnice Siderea

16.00 Kouzelník Harden

16.30 Staročeská hudba

17.00 Kejklíř Lukáš

17.30 Tanečnice Siderea

18.00 Fedrfechtýři – praporová show

19.00 Závěr



Zdroj: muzeumlouny.cz