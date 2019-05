Neokoukané výhledy nabízí okolí Kadaně. „Cyklisté u nás mohou vyzkoušet novou cyklostezku z Prunéřova do Černovic,“ láká milovníky výletů a jízdy na kole Hana Boháčková z kadaňského informačního centra.

Nová stezka dlouhá osm kilometrů navazuje na úsek z Kadaně do Prunéřova, propojuje také obce Místo a Málkov a vede také po okraji dobývacího prostoru povrchového dolu. Dokončena byla loni. „Zajímavá a vyhledávaná je rovněž trasa z Kadaně do Klášterce podél řeky Ohře,“ zve Boháčková.

Řeka Ohře láká na kolo také v Žatci. „Rád jezdím stezkou z Žatce na Nechranice, vede podél řeky. Je to nádherná příroda. U přehrady vidíte také krásné scenérie vinic,“ jmenuje svou nejoblíbenější trasu Václav Bartoš ze Žatce.

Turisté si v Žatci mohou kola i zapůjčit. „Půjčovna je v Chrámu chmele a piva. Projet si historické centrum na kole má také své kouzlo,“ říká vedoucí turistického a informačního centra na žatecké radnici Sabina Řezáčová.

V Lounech kolem Ohře, u Podbořan do vrchu

V Lounech doporučují cyklotrasu kolem Ohře nebo také výlety do Českého středohoří. Na Podbořansku se ještě letos chystají novinky na vrchu Rubín, na oblíbeném místě výletníků loni vyrostla také rozhledna. Podbořanská radnice nechá zpevnit cestu na vrchol. „Pak bude cesta pro cyklisty pohodlnější,“ připomíná starosta Podbořan Radek Reindl. Cesta navazuje na cyklotrasu mezi Podbořany a Čejkovicemi.

V Mostě chtějí letos zprovoznit novinku cestu pro cyklisty u jezera Most. Termín ale ještě není známý. „Cyklistům nabízíme řadu zajímavých výletů. Cyklotrasy vás dovedou do Českého středohoří i do Krušných hor. Máme také kratší stezky, například okruhy kolem vodních nádrží Matylda a Benedikt nebo v parku Ressl,“ vypočítává Nikola Svobodová z mosteckého infocentra.

Na Chomutovsku cyklisté hojně vyhledávají trasu z Hory Svatého Šebestiána, která je napojením na Krušnohorskou magistrálu a vede Bezručovým údolím do Chomutova, v létě dokonce fungují cyklobusy, které vás na Horu Svatého Šebestiána vyvezou. Z centra Chomutova vede cyklostezka také kolem zooparku a Kamencového jezera směrem k Jirkovu. Značené cyklotrasy ale vedou také k Nechranické přehradě nebo směrem na Louny.