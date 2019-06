Socha bronzového Chmelového koně na Nerudově náměstí v Žatci nebude. Po oznámení záměru se na něj snesla mezi lidmi ve městě vlna kritiky. Plastiku nakonec odmítli i sami zastupitelé, kteří měli rozhodnout o konkrétnější podobě koně. Místo toho město vypíše výtvarnou soutěž, která určí podobu budoucího uměleckého díla v tomto veřejném prostoru. Na začínající rekonstrukci Nerudova náměstí to nebude mít vliv.

Během rekonstrukce vznikne uprostřed prostor, kam chce město umístit umělecké dílo. Zmíněná socha Chmelového koně z dílny Michala Gabriela měla vzniknout odlitkem z bronzu, chmelové šišky nahradily hřívu, půllitry kopyta. Veřejnost i sami zastupitelé ale dílo odmítli, zpochybnili také jeho originalitu. Řada odpůrců navíc argumentovala, že by se plastika na zrekonstruovaném náměstí měla více vztahovat k historii Žatce a že půllitry jsou za hranicí vkusu. „Je to kýčovité, nevkusné, neoriginální, nijak to nesouvisí se Žatcem. Je to univerzální socha koně, která bude mít akorát místo kopyt půllitry,“ odmítl záměr například Žatečan Radek Holodňák.

Zastupitelé jednohlasně rozhodli, že město místo koně vypíše soutěž, ze které budoucí podoba uměleckého díla vzejde. Podklady k ní má připravit rada města. „Soutěž je zajímavá a dobrá cesta, kterou bychom se měli vydat. Že to bude chvíli trvat, nevadí, náměstí se opraví a umělecké dílo se tam může umístit až později,“ řekl radní Pavel Pintr.

Je možné, že součástí díla bude i vodní prvek. „Finální rozhodnutí o jeho podobě, i když je to v kompetenci rady, bude na zastupitelstvu,“ řekla žatecká starostka Zdeňka Hamousová.

Padl také návrh, aby se na Nerudovo náměstí umístila socha lva. Ten byl součástí pomníku obětem první světové války v místě dnešní chmelničky vedle radnice. Během druhé světové války se socha z bronzu a mědi snesla a Němci ji chtěli přetavit na válečný materiál. K tomu ale nedošlo. Později ji koupil ze sběrných surovin ředitel školy ze Starých Splavů na Českolipsku. Nyní stojí v parčíku v této vesnici u Máchova jezera.

Jednají o návratu

V Žatci se mělo za to, že se lev ztratil. To, že stojí u Máchova jezera, nikdo netušil. Teprve před třemi lety na to přišel Žatečan Ivo Valášek, který tam pravidelně jezdí na dovolenou.

Zastupitelé v souvislosti s debatou o uměleckém dílu na Nerudově náměstí pověřili starostku, aby začala jednat s vedením města Doksy, pod které Staré Splavy spadají, o návratu lva do Žatce. „Socha je důležitý artefakt historie města Žatce,“ upozornil zastupitel Jan Novotný.

Tuto iniciativu „objevitel“ lva uvítal. „Pokud by se lev vrátil do Žatce, budu jedině rád. Navíc by si to těch 403 obětí první světové války ze Žatce, které byly na deskách u památníku zmíněné, určitě zasloužilo,“ poznamenal Valášek.

A poukázal také na další rovinu. „Myslím, že by se lev měl do města vrátit i proto, že na něj kdysi finančně přispívali sami obyvatelé Žatce,“ reagoval Ivo Valášek.