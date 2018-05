Chomutovské prvenství: Nová metoda léčby poruchy statiky pánevního dna

Chomutov - Díky zkušenostem lékařů se místní gynekologické a porodnické oddělení stalo školícím centrem.

Specialitou v chomutovské nemocnici jsou urogynekologické zákroky. Jedná se o nadstavbový obor, ve kterém má místní gynekologické a porodnické oddělení hlavní slovo a také ho pomáhá vyvíjet. Nově přivedli jeho lékaři pod vedením primáře Michala Zemana do Česka zcela novou metodu léčby, která pomáhá ženám s poruchou statiky pánevního dna. Jinak řečeno s nechtěnými úniky moči a sestupem pánevních orgánů.

„Díky množství a spektru prováděných výkonů máme v kraji asi nejvíce zkušeností. Od listopadu loňského roku jsme navíc jako první v České republice začali uplatňovat novou metodu léčby statiky pánevního dna,“ uvedl primář oddělení Michal Zeman.

Dosud lékaři používali k posílení oslabeného pánevního dna implantáty v podobě sítěk ze speciálních materiálů. Ty však nebyly použitelné pro ženy, které stále ještě žijí sexuálním životem, proto bylo potřeba přijít s něčím vhodnějším.

Používají šetrnější implantát

„Jako první v České republice jsme začali používat nový implantát vyvinutý v Německu. Jde o tenkou pásku zaváděnou laparoskopicky, která vytvoří zcela nový závěs sestupující děloze. Tato metoda je v současnosti ve správné indikaci nejšetrnějším způsobem řešení sestupu dělohy a čípku děložního u mladých žen, které jsou a pravděpodobně ještě dlouho budou sexuálně aktivní,“ vyzdvihl primář. „Díky prvenství a našim zkušenostem jsme se stali školícím centrem pro tento typ operace pro Čechy,“ dodal.

Zákrok obvykle trvá 45 až 90 minut a následná hospitalizace je zhruba do tří dnů od zákroku. Pacientky pak musí počítat s přibližně šestitýdenním omezením fyzické zátěže podobně, jako je to v případě jiných větších gynekologických operacích. „Definitivní hojení je pak ukončeno po přibližně třech měsících,“ dodal Michal Zeman.

Během půl roku, kdy se metoda v chomutovské nemocnici uplatňuje, zákrok podstoupilo osm žen. Jejich věkové rozmezí bylo od 40 do 70 let, šest z nich bylo ve věku do 55 let.

K poruše statiky pánevního dna nejčastěji dochází v souvislosti s těhotenstvím a přirozeným porodem. Oslabené svaly pánevního dna pak u žen mohou vést k řadě nepříjemných obtíží, například inkontinenci.

„Bylo to nepříjemné. Občasné 'příhody' jsem řešila vložkami, jenže mě to čím dál víc obtěžovalo,“ zmínila 67letá Chomutovanka Blanka H., která za svůj život na svět přivedla tři děti. „Nakonec mě poslali na plastiku a od té doby mám pokoj,“ dodala spokojeně.

Menší problémy zažívá i Světlana Z. z Chomutova. „Snažím se svaly pánevního dna posilovat, ale jako dřív už to nebude. Například vím, že nemůžu jít na cvičení typu skákání na trampolínách, protože bych riskovala nehodu,“ prozradila 39letá maminka dvou dětí. „Přes doktory to neřeším, ale jak poslouchám starší příbuzné, jednou na to asi dojde,“ myslí si.

Urogynekologie, která, zjednodušeně řečeno, řeší potíže s nechtěným únikem moči a sestup pánevních orgánů u žen, je samostatným a relativně mladým oborem. Zahrnuje poslední čtvrtstoletí. Lékaři chomutovského gynekologického a porodnického oddělení ho v kraji pomáhali zavádět přibližně před osmi lety. Ročně zvládají přes dva tisíce zákroků, z toho je zhruba osm set porodů, zbylou část výkonů tvoří gynekologické operace. Chomutovská nemocnice spadá pod společnost Krajská zdravotní.