Čtyřpokojový byt připomíná hodně špatný útulek. „V bytě jsme našli jednoho dehydrovaného a vyhublého psa, 17 koček, dvě želvy, dvě agamy a jednoho leguána. Byl tam problém s dodávkami elektřiny a plynu, byt byl plný štěnic, much, zapáchal výkaly a močí. Chovatelku se nepodařilo kontaktovat,“ líčí jeden z případů ředitelka Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat KVS Lenka Hanušová.

Zvířata neměla k dispozici misky s vodou ani s krmením. „Kočky měly zhnisané oči, agamy byly vyhublé, leguán ležel stočený v tašce, snad jen želvám nic nebylo. Pokud bychom nezasáhli, zřejmě by došlo k úhynu zvířat,“ podotýká Hanušová.

Litvínovská radnice, pod kterou případ spadá, vyměřila majitelce pokutu deset tisíc korun. Kauza poukazuje hned na dvě věci někteří chovatelé se o svá zvířata nedokážou postarat, současně se však pouští do chovu náročných exotických druhů zvířat.

KVS eviduje u chovatelů v Ústeckém kraji za loňský rok téměř tisícovku exotických zvířat. „Jsou mezi nimi například opice, kočkovité šelmy, ale také třeba jedovatí hadi jako mamba či chřestýši,“ vyjmenovává ředitel KVS Petr Pilous. Kuriozitou jsou pak i dva chovatelé 18 korovců, plazů, jejichž jed je extrémně účinný. Svými vlastnostmi je podobný jedu kobry, je však mnohem silnější. Pouhá desetina mililitru čerstvého jedu korovce stačí k usmrcení většího psa.

Loni pak šetřila KVS pět stovek podaných podnětů na týrání zvířat, z čehož oprávněných jich bylo přes sto. Mezi těmito případy byla rovněž i exotická zvířata.

Problém se lvy

Deník ve středu poukázal na případ tří dospělých lvů v lounské minizoo v areálu tamní firmy. Zvířata tady byla zavřená v kleci, kde se nemohla dostatečně pohybovat. Do kraje si lvy začátkem března přivezl René Peter Markwart, který na jejich chov neměl potřebná povolení. KVS chov lvů klasifikovala jako týrání. Zvířata nakonec Markwart daroval do vyhovujících podmínek do Královehradeckého kraje.

Podle ošetřovatelky minizoo Zuzany Rabasové k nim Markwart údajně umístil lvy pod záminkou, že to bude na přechodnou dobu. „Firma mu pouze vyšla vstříc. Klec byla na tři lvy malá, což jsme tvrdili i majiteli, ale právě proto jsme ji celou přestěhovali a napojili ještě na jednu, aby měli lvi více prostoru,“ míní Rabasová. Následně prý chtěli požádat o povolení k chovu. „Další propojovací práce klecí ovšem skončily, protože pán lvy nedostatečně krmil. Po třech dnech jsme mu doporučili, aby si je přestěhoval, a on je přestal krmit úplně. Zaplatili jsme za něj přepravu i veterináře. Dodnes s žádnými penězi nepřišel,“ tvrdí Rabasová.

Majitel lvů René Peter Markwart pochybení odmítá. Chtěl prý s několika nadšenci jen založit novou zoo pro rodiny s dětmi. Peníze firmě doposud žádné nezaplatil, protože mu prý neposlala fakturu. „Pochybil jsem pouze v tom, že jsem od majitele minizoo netrval na písemném dokumentu a spokojil jsem se pouze se slovním ujištěním, že povolení k chovu zajistí. Když jsem navštívil krajský úřad a KVS, náhle zcela otočil a souhlas mi odmítl dát s tím, ať si zvířata ihned odvezeme, nebo nám je postaví před dům,“ tvrdí Markwart.

Oběma stranám teď hrozí statisícové pokuty.