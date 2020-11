„Směrem od Vroutku k nám vane zápach z vepřína,“ potvrzuje starosta města Radek Reindl (ODS). Nezapáchá samotné místo, ale kejda, kterou se hnojí pole v okolí. „Ta by se měla do 24 hodin zaorat, což se ale neděje,“ vysvětluje problém Reindl.

Znatelné je to především o víkendu, kdy výkaly, leží na poli až do začátku nového týdne. Větrání a otevírání oken je pak o strach. Město se proto rozhodlo proti některým zemědělců zakročit. „My jsme se negativně vymezili proti záměru na další rozšiřování jímek na kejdu,“ dodává starosta. Věc řeší i právní oddělení města, které by chtělo vyjednat s velkochovem, aby vývoz kejdy probíhal jen v určité dny.

Nedaleko Podbořan, ve Valově, by mělo dojít k rozšíření slepičárny. Stávajících pět hal, z nichž dvě už prošly procesem EIA a tři jsou zatím nevyužité, by chtěl investor rozšířit o další halu. „Záměrem investora je rozšíření kapacity chovu nosnic o 49 500 kusů. Celková kapacita farmy bude po realizaci záměru 356 050 kusů nosnic,“ stojí v oznámení, které dostal k projednání krajský úřad. Rozšiřující se chovy slepic, které jsou na řadě míst kritizované, v Podbořanech ale problém nepředstavují. „Zápach necítíme, v podstatě o ní ani nevíme, je za městem. Jedná se o klecový chov, který tolik nezapáchá. Navíc před ní se tam chovali býci, kteří také nevoněli. Na toto místo jsme zvyklí,“ poznamenává starosta Radek Reindl.

Stavy všech druhů hospodářských zvířat podle údajů České statistického ústavu s výjimkou slepic meziročně prořídly. Podle soupisu hospodářských zvířat, který provedl Český statistický úřad k 1. 4. 2020, chovali zemědělci v Ústeckém kraji celkem 41 484 kusů skotu, 108 400 prasat a 489 405 kusů drůbeže. Ovcí bylo téměř 13 tisíc. Kromě hlavních druhů zvířat chovali ještě 2 107 koz a 2 361 koní.

Naopak o drůbeži nechtějí ani slyšet ve Vroutku. S výkrmnou prasat, kterou v katastru mají, se před lety dohodli na režimu vyvážení kejdy a dohoda podle starosty Jaromíra Kubelky je dodržovaná. Přestože zápachu z vepřína nikdy úplně zamezit nepůjde. Slepičárna v nedalekých Dvercích ale představuje zejména v teplých dnech rezervoár zápachu. „Když projede po silnici náklaďák se slepičincem, drží se takový zápach ve vzduchu i tři, čtyři hodiny. Na rozdíl od kejdy je ve slepičinci více čpavku, takže je to tak dvakrát, třikrát horší. A těch vozů projede denně několik,“ poznamenává starosta Vroutku. Podle něj nejsou původcem problému samotné velkochovy, kde se zvířata chovají. Ale někdy bezohledné chování majitelů okolních polí, kteří z podniků hnojiva odebírají. „Vozí si to na pole, kde to ale už nezaorávají, tak, jak by měli“ vysvětluje.

Přestože zemědělská výroba nese svoje nevýhody a vzduch ztěžklý zápachem nikoho netěší, ve Vroutku ji ale úplně nezatracují. „Nenabízí pro naše lidi příliš pracovních míst, ale přesto je důležitá. Průmysl a podniky, kde lidé pracovali, v okolí prořídly,“ připouští starosta.