Chrám chmele a piva v Žatci zaznamenal během tří letních měsíců významný nárůst turistů. V červnu, červenci a srpnu se prodalo 6 200 vstupenek na prohlídku jeho turistické části, což je téměř jednou tolik co za stejné období v loňském i předloňském roce. Pro město tuto dobrou zprávu ale kalí fakt, že restauraci U Orloje, která je součástí Chrámu, naopak poklesly tržby o téměř dvě stě tisíc korun z loňských 3,6 milionu na letošních 3,4 milionu korun.

Znamená to, že restaurace nevytvořila finanční polštář pro svůj provoz v následujících turisticky slabších měsících a bude prodělečná. Město tak s největší pravděpodobností ještě letos do své příspěvkové organizace nalije další peníze. Někteří zastupitelé proto vyzývají, aby se restaurace raději rovnou zavřela a neprohlubovala tak další ztráty.

„Skončili jsme s měsíci, kdy hospoda díky prázdninám a turistické sezoně na sebe dokáže vydělat. Nebylo to tolik, aby na sebe vydělala na zbytek roku, kdy se dá čekat méně hostů. Z chrámového rozpočtu jsem musel zaplatit spoustu věcí, se kterými účetnictví nepočítalo a vyplynulo s revizí závazků a pohledávek. Abychom mohli dotáhnout zdárně tento rok, je vysoce pravděpodobné, že nějakou finanční pomoc budeme potřebovat,“ řekl pověřený ředitel Chrámu chmele a piva Karel Havelka.

Hospodaření organizace se kvůli její ekonomicky neefektivní restauraci s minipivovarem dlouhodobě neobejde bez finanční podpoře města. Letos ale vyplynuly na povrch daleko závažnější problémy, a to v podobě několikamilionových dluhů. Město Chrámu v červnu půjčilo 2,2 milionu na úhradu dlužného sociálního pojištění. Ještě hrozí, že bude muset zaplatit milionové penále.

„Nevidím žádný smysluplný důvod, abychom dávali peníze do této finanční propasti. Navíc by se město nemělo montovat do podnikání,“ přiblížil svůj názor zastupitel Marcel Kollmann, podle jehož slov by se měla restaurace zavřít a i s jejím minipivovarem prodat.

„Uzavření je jednou z variant, podle mě ale tou poslední. Další může být pronájem,“ míní jeho kolega v zastupitelstvu Jan Novotný. „Nedokážu si představit částku, za jakou by to město s ohledem na budoucí opravy mohlo pronajmout. Bojím se, že opravy převýší částku, kterou získáme z nájmu. Tohle nikam nepovede. Budeme do restaurace donekonečna sypat peníze,“ prohlásil Kollmann.

Podle vyjádření ostatních zastupitelů se město tímto radikálním krokem, uzavřením a prodejem, zřejmě nevydá. „Chrám je nakombinovaný z věcí, které nelze provozovat pod příspěvkovou organizací města. Je třeba nějaká změna,“ připomněl Karel Havelka. „Je nutné oddělit doplňkovou činnost naší příspěvkové organizace, tedy restauraci a minipivovar, od turistické sekce. Je třeba restauraci oddělit a nechat žít svým podnikatelským životem pod nějakým jiným provozovatelem,“ dodal.

Stejně jako nemocnice i Chrám chmele a piva se pro město Žatec stal organizací, do které každoročně směřují miliony na provoz. Oběma se budou zastupitelé zabývat na plánovaném pracovním jednání. „Budeme tam transformaci Chrámu chmele a piva řešit. Právník nám řekne výhody a nevýhody možných variant,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová.