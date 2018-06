Chybějící karlovarskou dálnici možná dostaví soukromníci

Žatec - Ministerstvo dopravy vyhlásilo soutěž na dostavbu chybějících 32 kilometrů dálnice D4 z Prahy na jih Čech mezi Příbramí a Pískem formou spolupráce soukromého a veřejného sektoru, takzvaný PPP projekt.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Kucej

Soukromá společnost dálnici postaví ze svých peněz, pak bude mít 25 let na starosti provoz a údržbu nové dálnice. Dostavba D4 začne nejdříve za dva roky. „V horizontu tří až šesti let se výrazně omezí evropské prostředky na výstavbu dálnic. Musíme se proto připravovat na jiné modely financování, jako je právě PPP. Do budoucna bychom tímto způsobem rádi stavěli tam, kde máme ucelený úsek dálnice v délce aspoň 30 kilometrů. V úvahu přichází například dálnice D6,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

V případě dálnice D6 Praha - Karlovy Vary by se tak stavěly úseky mezi Podbořanskem a Karlovými Vary a zřejmě i mezi Lubencem a Krušovicemi na Rakovnicku.