Například v lednu strážníci přistihli při rychlé jízdě 12 řidičů v Cítolibech, v Lenešicích ještě o pět víc. „Drtivá většina řidičů, kterým naměříme překročení maximální povolené rychlosti, chybu uzná a omlouvá se. Najdou se ale i arogantní, kteří nadávají,“ popsal dosavadní zkušenosti cítolibský strážník Václav Šebek.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkStrážníci neměří každý den. A když, tak přibližně jednu hodinu. „Řidiči o nás už vědí, dávají si na rychlost větší pozor. Za hodinu měření už nenarazíme na tolik přestupků jako dřív,“ sdělil Šebek.

Překročení rychlosti těsně nad hranicí 50 kilometrů v hodině cítolibští strážníci neřeší. Zastavují řidiče, kteří jedou kolem šedesáti a výš. „Pokud se rychlost pohybuje kolem šedesáti, udělujeme pokutu 500 korun. Pokud se rychlost blíží sedmdesátce, pak tisícovku,“ popsal strážník. Nejvyšší pokutu, dva tisíce korun, dostal řidič kamionu, který jel 56 kilometrů v hodině. V Cítolibech je totiž pro tuto kategorii aut povolená maximálně třicítka. Dosavadní naměřený „rekordman“ jel v Cítolibech 75 kilometrů v hodině. Zaplatil pokutu tisíc korun a přišel o tři body.

„Důvod, proč naši strážníci začali měřit, je jasný. Chceme zajistit větší bezpečnost chodců. Přestože máme na všech vjezdech do Cítolib už delší dobu umístěné orientační radary, mnozí řidiči maximální povolenou rychlost překračují,“ uvedl starosta Petr Jindřich. „Problém s tím je hlavně na průtahových komunikacích,“ dodal.

Právě na těchto místech strážníci měří. Rozhodnutím lounského dopravního inspektorátu Policie ČR mají určených pět konkrétních míst v Lounské, Zeměšské a Chlumčanské ulici.



V Lenešicích měří v Dlouhé ulici. „Ulice je rovná, svádí řidiče k rychlejší jízdě. Mám pocit, že spíš překračují rychlost ti, kteří naší obcí projíždějí. Zatím je na nějaké závěry, co se týká měření rychlosti strážníky, brzy. Uvidíme v dalších měsících, zda řidiči budou přes Lenešice jezdit pomaleji,“ řekl lenešický starosta Leoš Procházka.

Peníze z pokut jdou do rozpočtu městyse Cítoliby. Ten za nákup radaru zaplatil 380 tisíc korun. Strážníci se ale při řešení dopravních přestupků nezaměřují jen na rychlost projíždějících aut, řeší také například špatně zaparkovaná auta. A to jak v Cítolibech, tak i v Lenešicích.



Každý přestupek musí strážníci na služebně písemně zpracovat, a pokud s blokovou pokutou za překročení rychlosti přijde řidič i o body, musí věc předat správnímu orgánu. „Agenda zabere určitý čas, náročnost vyhodnocujeme. V případě, že by se množství přestupků nabalovalo, pak je ve hře posílení týmu buď o strážníka, nebo o dalšího zaměstnance naší obecní policie, který by zajišťoval administraci přestupků,“ připomněl starosta Cítolib Petr Jindřich.

Překročení rychlosti v obci

Skutková podstata - blokové řízení - body

Překročení rychlosti 1 až 5 km/h - pokuta 1000 Kč - 0

Překroční rychlosti o 6 až 19 km/h - pokuta 1000 Kč - 2

Překročení rychlosti o 20 až 39 km/h - pokuta 2500 Kč - 3

Překročení rychlosti o 40 km/h a více nelze projednat, jde do správního řízení 5